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Луков день: всем дачникам и огородникам 31 октября срочно нужно помолиться апостолу Луке о будущем богатом урожае

1:00:2410/31/2021,София Мальцева
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В народе день памяти святого евангелиста называют днем Луки. В честь него проводят обычаи, связанные с луком.

Также наши предки плели венки из лука, развешивая их затем в домах. Фото: Pixabay.com

31 октября отмечается память святого апостола Луки, который был учеником апостола Павла, и автором знаменитого Евангелия от Луки. Кроме того, Лука изучал лечебное дело и писал иконы Богородицы, а также святые образы Петра и Павла.

За свою жизнь апостол много лет провел в странствиях, куда бы он не пришел, он встречался с людьми и проповедовал Слово Божие. За это Лука был схвачен и казнен на дереве.

В народе день памяти святого евангелиста называют днем Луки. В честь него проводят обычаи, связанные с луком.

Считалось, если сегодня съесть лук, то он вылечит даже хронические болезни. Чтобы лечить кожные заболевания, его толкли в ступах, а затем наносили на раны, которые быстрее затягивались. Кроме того, лук применяли для косметических процедур. Девушки использовали его для волос, чтобы сделать их сильнее, а для кожи, чтобы она стала более гладкой и приобрела красивый цвет.

Также наши предки плели венки из лука, развешивая их затем в домах, чтобы защитить жилище от темных сил. С этого дня проходили «луковые базары», на которых торговали луком нового урожая. Многие молились святому Луке, чтобы к следующему году. полезный овощ рос хорошо и много.

Приметы 31 октября:

Если заметили, что облака плывут с севера на юг — будет прояснение погоды.

Месяц на небе смотрит на север — к засухе. На юг повернут — будет снег и дождь.

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традициипраздникиприметы день евангелиста Луки
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