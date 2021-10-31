Грешно ли работать 31 октября в день праздник Апостола и евангелиста Луки 31?

31 октября весь православный мир чтит память святого евангелиста Луки.
Святой Лука написал больше других авторов Нового Завета, включая самую раннюю историю Церкви и Деяния Апостолов. Кроме того, его называют первым иконописцем и покровителем художников, врачей и всех медицинских работников.
Лука был родом из большого города Антиохии, входящего в состав современной Турции. При жизни Луки его родной город превратился в важный центр раннего христианства. Получив образование врача в грекоязычном городе, он также был хорошим историком. Исследователи археологии и древней литературы причислили его к числу лучших историков своего времени.
По преданию, проповедовать Лука начал после того, как присоединился к апостолу Павлу. Лука сопровождал Павла в 51 году в Самофракию, Неаполь и Филиппы. Он находился с Павлом до конца его дней. А после мученической смерти Святого Апостола, Лука проповедовал в других местах Средиземноморья и умер как мученик. По легенде, его повесили на ветке дерева.
В народе день Луки называли луковым днем. 31 октября старались обязательно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. Также было принято устраивать луковые ярмарки, гадать по луку, использовать его дня красоты и здоровья. Раньше был принято ходить в храм и молиться о хорошем урожае на следующий год.
Но, в первую очередь, к Святому Луке приходили художники, иконописцы и врачи, чтобы попросить помощи в своей деятельности. Считается, что в праздники нельзя работать. В 2021 году, день Луки приходится на воскресенье, поэтому стоит отложить дела и посетить храм. Если работу невозможно перенести, то следует помолиться и спокойно заниматься своими делами.