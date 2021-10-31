Коронавирус: 37% пациентов страдают постковидным синдромом. Полный список симптомов

Один раз коронавирус связывается с вашими рецепторами ACE2 в вашем организме, заражая ваши клетки, есть высокая вероятность того, что вы будете страдать от длительного Covid - знаете ли вы все симптомы?
Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что 37 процентов людей, которые заразились Covid, продолжают страдать от длительного Covid, независимо от того, прошло ли это три месяца с момента первоначального заражения или шесть месяцев. Наиболее распространенными признаками длительного Covid были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, усталость, боль, беспокойство и депрессия. Для исследования были проанализированы данные более чем 270 000 человек, выздоравливающих от инфекции Covid, пишет express.co.uk.
Исследователи получили доступ к этим данным из американской сети электронных медицинских карт TriNetX.
Были зарегистрированы девять «основных» длинных симптомов Covid, которые сравнивались с тем, насколько распространены такие симптомы у выздоравливающих от гриппа.
Вот результаты, при которых длительные симптомы Covid появляются через три-шесть месяцев после диагностики Covid:
Аномальное дыхание - 8%.
Абдоминальные симптомы - 8%.
Беспокойство / депрессия - 15%.
Боль в груди / горле - 6%.
Когнитивные проблемы (мозговой туман) - 4%.
Усталость - 6%.
Головная боль - 5%.
Миалгия (мышечные боли) - 1,5%.
Другая боль - 7%.
Любая из вышеперечисленных характеристик - 37%.
Исследователи отметили, что тяжесть инфекции, возраст и пол повлияли на вероятность длительных симптомов Covid.
Симптомы длительного Covid чаще встречались у госпитализированных и немного чаще у женщин.
Анализируя статистику, исследование показало, что пожилые люди и мужчины чаще страдают от затрудненного дыхания и когнитивных проблем.
Между тем, у молодых людей и женщин было больше головных болей, абдоминальных симптомов, беспокойства и депрессии.
Многие пациенты с Covid имели «более одного продолжительного симптома Covid», причем чем дольше продолжалось это время, тем больше симптомов возникало.
Хотя те же симптомы можно увидеть у людей, выздоравливающих от гриппа, они были в 1,5 раза чаще после заражения Covid.
Ограничения исследования включают следующее:
Нет объяснения причин длительного Covid.
Нет диапазона того, насколько серьезными были симптомы.
Нет подробностей о том, как долго будут сохраняться симптомы.
Результаты также не включают тех, у кого был Covid, но не был диагностирован, потому что у них не было симптомов и они не прошли тестирование.
Д-р Макс Таке, научный сотрудник NIHR, проводивший анализ, прокомментировал результаты.
Доктор Таке сказал: «Результаты подтверждают, что значительная часть людей любого возраста может пострадать от ряда симптомов и проблем в течение шести месяцев после заражения COVID-19.
"Эти данные дополняют результаты опросов самоотчетов и показывают, что врачи ставят диагноз пациентам с этими симптомами.
«Нам нужны правильно настроенные услуги для удовлетворения текущих и будущих клинических потребностей».
Профессор Пол Харрисон, возглавлявший исследование, добавил: «Срочно необходимы исследования различного рода, чтобы понять, почему не все быстро и полностью выздоравливают от COVID-19.
«Нам необходимо определить механизмы, лежащие в основе различных симптомов, которые могут повлиять на выживших.
«Эта информация будет иметь важное значение для предотвращения или эффективного лечения долгосрочных последствий COVID-19 для здоровья».
Это исследование было результатом сотрудничества Оксфордского университета и Национального института медицинских исследований (NIHR) Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC).