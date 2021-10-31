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Коронавирус: 37% пациентов страдают постковидным синдромом. Полный список симптомов

5:30:1110/30/2021
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Наиболее распространенными признаками длительного Covid были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, усталость, боль, беспокойство и депрессия.

37% людей, которые заразились Covid, продолжают страдать от длительного коронавируса. Фото: Pixabay.com

Один раз коронавирус связывается с вашими рецепторами ACE2 в вашем организме, заражая ваши клетки, есть высокая вероятность того, что вы будете страдать от длительного Covid - знаете ли вы все симптомы?

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что 37 процентов людей, которые заразились Covid, продолжают страдать от длительного Covid, независимо от того, прошло ли это три месяца с момента первоначального заражения или шесть месяцев. Наиболее распространенными признаками длительного Covid были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, усталость, боль, беспокойство и депрессия. Для исследования были проанализированы данные более чем 270 000 человек, выздоравливающих от инфекции Covid, пишет express.co.uk.

Исследователи получили доступ к этим данным из американской сети электронных медицинских карт TriNetX.

Были зарегистрированы девять «основных» длинных симптомов Covid, которые сравнивались с тем, насколько распространены такие симптомы у выздоравливающих от гриппа.

Вот результаты, при которых длительные симптомы Covid появляются через три-шесть месяцев после диагностики Covid:

Аномальное дыхание - 8%.
Абдоминальные симптомы - 8%.
Беспокойство / депрессия - 15%.
Боль в груди / горле - 6%.
Когнитивные проблемы (мозговой туман) - 4%.
Усталость - 6%.
Головная боль - 5%.
Миалгия (мышечные боли) - 1,5%.
Другая боль - 7%.
Любая из вышеперечисленных характеристик - 37%.

Исследователи отметили, что тяжесть инфекции, возраст и пол повлияли на вероятность длительных симптомов Covid.

Симптомы длительного Covid чаще встречались у госпитализированных и немного чаще у женщин.

Анализируя статистику, исследование показало, что пожилые люди и мужчины чаще страдают от затрудненного дыхания и когнитивных проблем.

Между тем, у молодых людей и женщин было больше головных болей, абдоминальных симптомов, беспокойства и депрессии.

Многие пациенты с Covid имели «более одного продолжительного симптома Covid», причем чем дольше продолжалось это время, тем больше симптомов возникало.

Хотя те же симптомы можно увидеть у людей, выздоравливающих от гриппа, они были в 1,5 раза чаще после заражения Covid.

Ограничения исследования включают следующее:

Нет объяснения причин длительного Covid.
Нет диапазона того, насколько серьезными были симптомы.
Нет подробностей о том, как долго будут сохраняться симптомы.

Результаты также не включают тех, у кого был Covid, но не был диагностирован, потому что у них не было симптомов и они не прошли тестирование.

Д-р Макс Таке, научный сотрудник NIHR, проводивший анализ, прокомментировал результаты.

Доктор Таке сказал: «Результаты подтверждают, что значительная часть людей любого возраста может пострадать от ряда симптомов и проблем в течение шести месяцев после заражения COVID-19.

"Эти данные дополняют результаты опросов самоотчетов и показывают, что врачи ставят диагноз пациентам с этими симптомами.

«Нам нужны правильно настроенные услуги для удовлетворения текущих и будущих клинических потребностей».

Профессор Пол Харрисон, возглавлявший исследование, добавил: «Срочно необходимы исследования различного рода, чтобы понять, почему не все быстро и полностью выздоравливают от COVID-19.

«Нам необходимо определить механизмы, лежащие в основе различных симптомов, которые могут повлиять на выживших.

«Эта информация будет иметь важное значение для предотвращения или эффективного лечения долгосрочных последствий COVID-19 для здоровья».

Это исследование было результатом сотрудничества Оксфордского университета и Национального института медицинских исследований (NIHR) Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC).

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