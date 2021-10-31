Зимняя пандемия коронавируса: три сценария того, насколько тяжелой будет четвертая волна

Насколько сильной и жесткой будет эта четвертая волна короны? Статистик Катарина Шюллер выдвинула три теории, в какой степени зимняя стратегия определяет весну. Она уверена: если бы у нас была вакцинация в Испании, пандемия закончилась бы.
Чрезвычайная эпидемия должна закончиться 25 ноября. Этого придерживаются министр здравоохранения Йенс Спан и будущая коалиция светофоров. Это не означает, что все меры принимаются одновременно. Тем не менее, это предположительно повлияет на то, как люди справляются с пандемией, пишет focus.de.
Одна сторона медали - особенно с учетом того, что в настоящее время их число растет, - как Германия переживает пандемическую зиму. Другой, как ситуация с короной весной. Оба они неразрывно связаны. Стратегия на зиму решает, где мы находимся весной.
Несколько недель назад многие эксперты согласились, что пандемия может закончиться. Тимо Ульрихс, специалист в области медицинской микробиологии и эпидемиологии инфекций, ответил на вопрос FOCUS Online, что это реалистично. «К тому времени кампания вакцинации и параллельное заражение непривитых сформируют базовый иммунитет у нашего населения», - подозревает вирусолог Александр Кекуле.
Статистик Катарина Шюллер является членом правления Немецкого статистического общества и выдвинула три теории о ситуации с короной для FOCUS Online.
Теория 1: Если зимнюю волну можно смягчить, мы проходим относительно расслабленными и начинаем весну с меньшей долей выздоровевших или умерших от короны. «Уровень вакцинации и связанное с этим снижение R_0 увеличивает эффективность других мер», - говорит Шюллер. R_0 - это базовая скорость размножения вируса без дополнительных защитных мер (блокировка, маска), но поскольку это «прорывается» только в небольшой части популяции, общий эффект меньше, и цепочки заражения также могут быть разорваны. еще быстрее.
Номер репродукции.
Число воспроизводимости (точнее, базовое число воспроизводства) определяет количество людей, инфицированных в среднем. Это важный показатель того, насколько быстро распространяется эпидемия. Такие меры, как ограничения на выезд и правила гигиены, предназначены для уменьшения количества репродукций.
В австрийских цифрах можно увидеть, по крайней мере, более сильный рост среди непривитых, чем среди вакцинированных, что может подтвердить этот тезис.
Теория 2: теперь быстрая коронная волна могла удерживать пик коронной волны вне пика волны гриппа. «Но я не знаю, хочу ли я жить в стране, которая пытается это сделать», - отмечает статистик.
«Если мы заметим при инцидентах в 200, что больницы тревожно заполняются, то это трудно остановить и крайне критично по времени». Тогда никто не мог ждать четыре недели, пока премьер-министры что-то решат, министерства укажут это и чтобы люди его реализовали, и тогда это даст эффект. «Это означает, что особенно когда мы хотим открыться, нам нужны строгие законы, чтобы все можно было быстро остановить в чрезвычайной ситуации», - требует эксперт по данным.
Теория 3: «Если бы у нас были португальские или испанские вакцинации, пандемия закончилась бы», - уверена Катарина Шюллер. Простой расчет: R_0 Дельты оценивается в 8: Корона дикого типа имеет около 3,5; Альфа (B.1.1.7) имеет около 5,25, Дельта на 40-60 процентов более заразна .
«Это означает, что нам нужен уровень вакцинации выше 7/8 (87,5 процента), чтобы остановить это, потому что тогда все еще остается R = 1», - подсчитывает статистик в FOCUS Online. Правда, конечно, сложнее. Например, люди объединяются в группы, вакцины иногда не работают, поэтому показатель должен быть выше. В то же время, однако, есть и выздоровевшие, которые часто не фигурируют в официальной статистике регистрации.
Зимняя дилемма Германии.
Таким образом, Германия стоит перед зимней дилеммой. Теория 3 все равно остается вымышленной. Потому что такие показатели вакцинации не будут достигнуты в ближайшие несколько месяцев. Недавний опрос только что показал, что 88 процентов тех, кто не был вакцинирован, не хотят вакцинироваться.
Согласно тезису 1, Германия легче переносит зиму. Но из-за низкого уровня иммунитета это также означает, что у нас, вероятно, еще будут инфекции весной. А с тезисом 2 зимой становится критичнее. Но это может означать, что у нас очень мало инфекций весной.
Большинство непривитых не хотят вакцинироваться «ни при каких обстоятельствах» - вот причины.
Зимнюю дилемму можно было предотвратить.
Физик Виола Приземанн из Института динамики и самоорганизации Макса Планка и ее команда уже обсуждали, как Германия переживает пандемическую зиму и как выглядит ситуация с короной весной. На это рассчитали три сценария. Ваша работа носит красноречивое название « Зимняя дилемма » и еще не публиковалась в специализированном журнале.
«С одной стороны, сохранение ограничений означает более низкую заболеваемость Covid-19 - и, следовательно, меньше стимулов для сокращения контактов или вакцинации; как только ограничения будут сняты, вы рискуете нарастить волну », - пишут ученые. «С другой стороны, ослабление ограничений сверх текущего уровня вакцинации может привести к чрезмерной заболеваемости и смертности».
Подобно Катарине Шюллер, команда Виолы Приземанн также пришла к выводу: «Зимнюю дилемму можно было бы легко предотвратить».
Дополнительная информация о вакцинации против Covid.
Это показано при сравнении со сценариями, в которых уровень вакцинации превышает 70 или даже 80 процентов, например, в Португалии или Дании. Ученые пишут: «Страна, которая с нетерпением ждет зимы с более высоким уровнем вакцинации, не столкнется с дилеммой». Это будет применяться, даже если все меры по борьбе с коронавирусом будут отменены.