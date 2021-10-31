Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как остановить переедание? 3 шага, которые могут вам помочь

10:30:0710/30/2021,Лиза Ньюман
0

Со временем эти три шага могут уменьшить ваши переедания и помочь вам меньше зависеть от, казалось бы, неконтролируемых побуждений поесть.

Когда вы чувствуете себя истощенным или подавленным неуверенностью в себе, вы бессознательно тянетесь к еде. Фото: Pixabay.com

Стоя на кухне, мне стало плохо: набито и стыдно. Я только что съел три четверти пинты мороженого, несвежую выпечку, пакет чипсов и полбутылки заправки из голубого сыра с крекерами. И все же я все еще рылся в поисках еды.

Это был болезненный и пугающий опыт, пишет yourtango.com.

Я больше не переедаю, но это нелегко забыть.

Худшие запои, казалось бы, приходят неожиданно и начинают жить своей собственной жизнью. Вы можете почувствовать, что не можете остановиться или находитесь в измененном состоянии сознания.

После этого вы чувствуете отвращение. Вы клянетесь никогда больше этого не делать. И это делает еще более душераздирающим, когда вы попадаете в очередной эпизод переедания .

Есть причина, по которой ваше стремление прекратить переедание не сработало. И это потому, что сосредоточение внимания на самой выпивке ошибочно. На самом деле самое главное - это время после выпивки.

Вот 3 важных шага, чтобы остановить цикл переедания.

1. Вернитесь в равновесие.

Логично думать, что, поскольку вы потребляли много лишних калорий в запое, вам следует морить себя голодом на следующий день. Но это не так. Требуется равновесие, а не покаяние.

Ваше тело уже накопило излишки и все еще нуждается в топливе. Если вы не голодны, есть необязательно. Но если вы голодны, следите за своим аппетитом, независимо от того, сколько вы ели раньше.

Сейчас не время, чтобы быстро перекусить , а лучше сесть за сбалансированную еду .

Это тоже не время для лишних упражнений. Если вы обычно гуляете или ходите в спортзал, это нормально. Но не попадайтесь в ловушку попыток сжечь излишки переедания.

Лишение себя пищи или попытки отработать избыточное потребление только вызовут депривацию и истощение. И это движущие силы для большего количества перееданий в будущем.

Одна из причин, по которой диеты не работают, заключается в том, что они создают накопившуюся депривацию, которая приводит к перееданию, а также к перееданию и неправильному выбору пищи.

Если вы испытываете переедание, это ваш знак того, что пора прекратить диету. Вместо этого вернитесь к своей внутренней мудрости относительно того, что, когда и сколько есть.

Если вы едите днем ​​и вечером, убедитесь, что вы получаете качественное питание в течение дня. Многих перееданий можно избежать, просто съев больше на завтрак и обед.

2. Будьте добры к себе.

Кажется логичным наказывать себя после запоя. В конце концов, вы сделали неправильный выбор, не так ли? Но на самом деле это контрпродуктивно.

Когда вы ругаете себя, вы начинаете чувствовать себя неудачником, и это вызывает прилив страха и разобщенность. И эти эмоции являются одними из тех, которые запускают переедание.

Вместо этого проявите сострадание к себе . Постарайтесь относиться к себе, как к маленькому ребенку, которого вы любите.

Говорите с собой ласково и уделяйте больше внимания себе. Высыпайтесь побольше, займитесь успокаивающими и восстанавливающими действиями и в целом расслабьтесь.

Вы не можете ненавидеть себя за то, что изменили свое переедание. Если вы застрянете в ненависти к себе, вы не сможете сделать последний и самый важный шаг.

3. Будьте любопытны.

Последний шаг - вызвать любопытство. Пока в вашей голове свежо переедание, у вас есть уникальная возможность увидеть мотивацию, которая вызвала у вас безумие еды.

Для этого задайте себе несколько вопросов.

Что произошло в моменты, часы и даже дни до того, как это могло спровоцировать неуверенность в себе или страх оказаться недостаточно хорошим?

Чувствовали ли вы себя лишенным чего-либо (еды или чего-то еще)?

Вы чувствовали себя истощенными или испытывали какие-либо другие неприятные эмоции?

Использование любопытства убережет вас от чрезмерной зависимости от силы воли. И это удерживает вас от магического мышления, которое вы можете просто собрать в достаточной мере, чтобы больше не переедать.

Выпивки не случаются в вакууме. Они вызваны неуверенностью в себе , страхом, истощением, депривацией и другими неприятными эмоциями.

Когда вы остаетесь любопытными, вы остаетесь открытыми и понимаете, как работают эти триггеры. И ваша осведомленность позволяет вам принимать превентивные меры, чтобы дать себе то, что вам действительно нужно, прежде чем начнется переедание.

Но самая большая выгода заключается в том, что, развивая привычку любопытства, вы в конечном итоге сможете увидеть, что происходит ниже вашего текущего уровня сознания, когда вы переедаете.

А потом - бац! Ваша жизнь может измениться в одно мгновение.

Мое переедание почти полностью прекратилось после одного момента, когда я увидел то, что раньше было бессознательным, как и ваше.

Клиенты часто говорят мне, что они внезапно поняли, что происходит, и что это лишило их силы желание выпить.

Измените свое внимание, чтобы изменить переедание.

Переедание может казаться постыдным, но на самом деле это просто навык совладания с собой, который стал глубоко укоренившейся привычкой. Когда вы чувствуете себя истощенным или подавленным неуверенностью в себе, вы бессознательно тянетесь к еде.

Восстановление баланса позволяет вам восстановиться физически. Сострадание к себе, даже если вы чувствуете, что этого не заслуживаете, позволяет вам эмоционально восстановиться. А использование любопытства позволяет раскрыть триггеры переедания, которые в настоящее время скрыты.

Скорее всего, этого не произойдет за один цикл. Но со временем эти три шага могут уменьшить ваши переедания и помочь вам меньше зависеть от, казалось бы, неконтролируемых побуждений поесть.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
едасоветыперееданиекак остановиться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можете вовремя остановиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как остановить переедание? 3 шага, которые могут вам помочь
10:30:07 10/30/2021
Как остановить переедание? 3 шага, которые могут вам помочь
Принципиально новое лечение пневмонии без антибиотиков придумали учёные
10:00:11 10/30/2021
Принципиально новое лечение пневмонии без антибиотиков придумали учёные
Советы по резьбе по тыкве на Хэллоуин для создания красивых фонариков
9:30:15 10/30/2021
Советы по резьбе по тыкве на Хэллоуин для создания красивых фонариков
Сколько дней продлится ноябрьский локдаун в России: когда первый рабочий день? Положен ли двойной тариф
9:15:07 10/30/2021
Сколько дней продлится ноябрьский локдаун в России: когда первый рабочий день? Положен ли двойной тариф
Что такое бурый жир и почему он полезен при ожирении?
9:00:10 10/30/2021
Что такое бурый жир и почему он полезен при ожирении?
Как удалить макияж на Хэллоуин: пять шагов для здоровой кожи
8:30:12 10/30/2021
Как удалить макияж на Хэллоуин: пять шагов для здоровой кожи
Даты Родительских суббот осенью 2021 году: как правильно поминать усопших. Текст светлой молитвы
8:15:44 10/30/2021
Даты Родительских суббот осенью 2021 году: как правильно поминать усопших. Текст светлой молитвы
Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин за 9 простых шагов
8:00:00 10/30/2021
Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин за 9 простых шагов
Зимняя пандемия коронавируса: три сценария того, насколько тяжелой будет четвертая волна
7:30:09 10/30/2021
Зимняя пандемия коронавируса: три сценария того, насколько тяжелой будет четвертая волна
10 ноября – День полиции России: история и традиции праздника. Как поздравить героев МВД
7:15:18 10/30/2021
10 ноября – День полиции России: история и традиции праздника. Как поздравить героев МВД