Как остановить переедание? 3 шага, которые могут вам помочь

Стоя на кухне, мне стало плохо: набито и стыдно. Я только что съел три четверти пинты мороженого, несвежую выпечку, пакет чипсов и полбутылки заправки из голубого сыра с крекерами. И все же я все еще рылся в поисках еды.
Это был болезненный и пугающий опыт, пишет yourtango.com.
Я больше не переедаю, но это нелегко забыть.
Худшие запои, казалось бы, приходят неожиданно и начинают жить своей собственной жизнью. Вы можете почувствовать, что не можете остановиться или находитесь в измененном состоянии сознания.
После этого вы чувствуете отвращение. Вы клянетесь никогда больше этого не делать. И это делает еще более душераздирающим, когда вы попадаете в очередной эпизод переедания .
Есть причина, по которой ваше стремление прекратить переедание не сработало. И это потому, что сосредоточение внимания на самой выпивке ошибочно. На самом деле самое главное - это время после выпивки.
Вот 3 важных шага, чтобы остановить цикл переедания.
1. Вернитесь в равновесие.
Логично думать, что, поскольку вы потребляли много лишних калорий в запое, вам следует морить себя голодом на следующий день. Но это не так. Требуется равновесие, а не покаяние.
Ваше тело уже накопило излишки и все еще нуждается в топливе. Если вы не голодны, есть необязательно. Но если вы голодны, следите за своим аппетитом, независимо от того, сколько вы ели раньше.
Сейчас не время, чтобы быстро перекусить , а лучше сесть за сбалансированную еду .
Это тоже не время для лишних упражнений. Если вы обычно гуляете или ходите в спортзал, это нормально. Но не попадайтесь в ловушку попыток сжечь излишки переедания.
Лишение себя пищи или попытки отработать избыточное потребление только вызовут депривацию и истощение. И это движущие силы для большего количества перееданий в будущем.
Одна из причин, по которой диеты не работают, заключается в том, что они создают накопившуюся депривацию, которая приводит к перееданию, а также к перееданию и неправильному выбору пищи.
Если вы испытываете переедание, это ваш знак того, что пора прекратить диету. Вместо этого вернитесь к своей внутренней мудрости относительно того, что, когда и сколько есть.
Если вы едите днем и вечером, убедитесь, что вы получаете качественное питание в течение дня. Многих перееданий можно избежать, просто съев больше на завтрак и обед.
2. Будьте добры к себе.
Кажется логичным наказывать себя после запоя. В конце концов, вы сделали неправильный выбор, не так ли? Но на самом деле это контрпродуктивно.
Когда вы ругаете себя, вы начинаете чувствовать себя неудачником, и это вызывает прилив страха и разобщенность. И эти эмоции являются одними из тех, которые запускают переедание.
Вместо этого проявите сострадание к себе . Постарайтесь относиться к себе, как к маленькому ребенку, которого вы любите.
Говорите с собой ласково и уделяйте больше внимания себе. Высыпайтесь побольше, займитесь успокаивающими и восстанавливающими действиями и в целом расслабьтесь.
Вы не можете ненавидеть себя за то, что изменили свое переедание. Если вы застрянете в ненависти к себе, вы не сможете сделать последний и самый важный шаг.
3. Будьте любопытны.
Последний шаг - вызвать любопытство. Пока в вашей голове свежо переедание, у вас есть уникальная возможность увидеть мотивацию, которая вызвала у вас безумие еды.
Для этого задайте себе несколько вопросов.
Что произошло в моменты, часы и даже дни до того, как это могло спровоцировать неуверенность в себе или страх оказаться недостаточно хорошим?
Чувствовали ли вы себя лишенным чего-либо (еды или чего-то еще)?
Вы чувствовали себя истощенными или испытывали какие-либо другие неприятные эмоции?
Использование любопытства убережет вас от чрезмерной зависимости от силы воли. И это удерживает вас от магического мышления, которое вы можете просто собрать в достаточной мере, чтобы больше не переедать.
Выпивки не случаются в вакууме. Они вызваны неуверенностью в себе , страхом, истощением, депривацией и другими неприятными эмоциями.
Когда вы остаетесь любопытными, вы остаетесь открытыми и понимаете, как работают эти триггеры. И ваша осведомленность позволяет вам принимать превентивные меры, чтобы дать себе то, что вам действительно нужно, прежде чем начнется переедание.
Но самая большая выгода заключается в том, что, развивая привычку любопытства, вы в конечном итоге сможете увидеть, что происходит ниже вашего текущего уровня сознания, когда вы переедаете.
А потом - бац! Ваша жизнь может измениться в одно мгновение.
Мое переедание почти полностью прекратилось после одного момента, когда я увидел то, что раньше было бессознательным, как и ваше.
Клиенты часто говорят мне, что они внезапно поняли, что происходит, и что это лишило их силы желание выпить.
Измените свое внимание, чтобы изменить переедание.
Переедание может казаться постыдным, но на самом деле это просто навык совладания с собой, который стал глубоко укоренившейся привычкой. Когда вы чувствуете себя истощенным или подавленным неуверенностью в себе, вы бессознательно тянетесь к еде.
Восстановление баланса позволяет вам восстановиться физически. Сострадание к себе, даже если вы чувствуете, что этого не заслуживаете, позволяет вам эмоционально восстановиться. А использование любопытства позволяет раскрыть триггеры переедания, которые в настоящее время скрыты.
Скорее всего, этого не произойдет за один цикл. Но со временем эти три шага могут уменьшить ваши переедания и помочь вам меньше зависеть от, казалось бы, неконтролируемых побуждений поесть.