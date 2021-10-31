Трём знакам зодиака очень повезет в любви во время Марса в Скорпионе с 30 октября 2021 года

Есть несколько способов интерпретировать концепцию «лучшей личной жизни». Это может означать тот, который основан на уважении или романтике, который вечно романтичен. Лучшая любовная жизнь может означать бесконечно прекрасную близость или ситуацию, когда обе стороны открыты для привлечения других любовников.
«Лучшее» - это субъективно. Эй, для некоторых «лучшее» может заключаться в одиночестве, в любви к себе, в счастливом и спокойном. В данном случае ничего из вышеперечисленного - не с Марсом в Скорпионе в нашем небе, совершающим свой транзит, пишет yourtango.com.
Марс в Скорпионе раскроет нашу самую жестокую сторону, и для влюбленных это, вероятно, будет означать много близости.
Некоторые считают, что хорошая, здоровая интимная жизнь необходима для длительных отношений - и они вполне могут быть правы. Скорпион - это знак, который представляет нашу плотскую природу, а Марс - наш злой, воинственный боец, всегда готовый к битве. Когда у нас есть Марс в Скорпионе, мы смотрим на возможность наступления некоторых диких времен.
Готовы ли вы и ваш партнер привнести новые идеи в схемы вашей спальни ? Вы влюблены и хотите поделиться этим чувством с другими? Ваша личная жизнь должна быть завершена дикими и необузданными способами?
Знаки зодиака, у которых самая лучшая любовная жизнь во время Марса в Скорпионе с 30 октября 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая).
Тебе нравится грубость, и ты первый признаешь это. И да, мы говорим об эротической, физической связи. Марс в Скорпионе, вероятно, самый вдохновляющий интимный транзит, и никто не прыгнет на него быстрее, чем вы, Телец.
Вот в чем дело, хотя ваш партнер не такой сумасшедший, как вы, поэтому вам придется с ним поработать. Опять же, у вас всегда есть особая магия в этом отделе, и у вас, вероятно, не будет особых проблем, когда дело доходит до соблазнения вашего партнера сделать этот шаг дальше.
Вы не согласитесь со скучными связями, и они это знают, поэтому они полностью осознают, что этот транзит сильно оживит ситуацию. Телец-Бык. Трудно думать о вас как о человеке, который довольствуется старой рутиной "ба-бам, спасибо, мэм". Как сказал Билли Айдол: «В полночный час она плакала все больше, больше, больше...» Это ты, Большой Т.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Вы из тех людей, которые все или ничего вообще, и с Марсом в Скорпионе как на наше главное влияние 30 октября, давайте просто скажем это так: вы ВСЁ. Ваша личная жизнь вот-вот разгорится так высоко. что от этого у вас закружится голова. Это то, что вы получаете, когда Марс печет торт со Скорпионом, а это именно то, что происходит у них на звездах.
Здесь, на земле, Близнецы мира поют вам хвалу, потому что внезапно - все ваши запреты исчезли, и вы готовы отдать все это.
В это время нет типичной для Близнецов нерешительности и отсутствия спонтанности. Вы импульсивны и смелы, а когда дело доходит до любви и близости , вы не в счет. Назовите это своей лучшей любовной жизнью или назовите это каким-то потрясающим физическим опытом, как бы то ни было, ваше имя повсюду.
Весы (23 сентября - 22 октября).
Космический свет Марса в Скорпионе вот-вот осветит вашу любовную жизнь, Весы. Возможно, вам все время нужно было отказаться от вежливости и просто перейти к делу. Ты известен как великий соблазнитель, и никто не может тебе противостоять, но это всегда было больше презентацией, чем настоящим шоу.
«Марс в Скорпионе» - это не думать, что это игра, а игра - это то, чем вы будете заниматься в это время. Пришло время сбросить тренировочные колеса и показать партнеру, из чего вы сделаны, потому что поймите это: они тоже это чувствуют и хотят показать вам гораздо больше, чем вы когда-либо могли себе представить.
Возможно, вы недооценили своего партнера - и себя. Марс в Скорпионе не идет на компромиссы; он раскроет весь ваш потенциал - как любовника и человека, который может дарить любовь. Пусть Марс в Скорпионе идет впереди - вы не пожалеете об этом.