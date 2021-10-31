Советы по резьбе по тыкве на Хэллоуин для создания красивых фонариков

Марк Эван из Maniac Pumpkin Carvers рассказал Fox News о том, как лучше всего вырезать лучшую тыкву.
Не начинай пока резать тыкву, пишет foxnews.com.
Возведенные в 19 веке фонарики из Джека являются одним из самых узнаваемых аспектов Хэллоуина. Хотя вырезать из тыквы простое лицо достаточно просто, любой, кто хочет стать более фантазийным, может захотеть ознакомиться с этими советами.
Fox News поговорил с Марком Эваном, соучредителем Maniac Pumpkin Carvers. Он вырезал тыквы с детства и занялся резьбой по дереву в 2008 году. С тех пор он говорит, что Maniac Pumpkin Carvers с каждым годом становится все больше.
По его словам, самое главное - составить план. По его словам, даже новички могут пробовать более сложные конструкции, если у них есть план. Что касается выбора дизайна, существует «множество шаблонов дизайна», и Эванс говорит, что стоит попробовать любой из них.
Что касается инструментов, Эванс сказал, что коммерческие дешевые наборы для резьбы, которые продаются в продуктовых магазинах и магазинах на Хэллоуин, вполне подойдут.
Тем не менее, для тех, кто хочет улучшить свою игру, они могут попробовать найти инструменты для резьбы по дереву или скульптуры. Резаки линолеума также оказались полезными в его работе.
По словам Эванса, самая важная часть резьбы по тыкве - это время. Хотя люди могут быть в восторге от сезона, резка тыквы слишком рано в октябре может привести к гниению до ночи Хэллоуина. По словам Эванса, важно помнить, что тыква - это фрукт и будет реагировать так же, как любой другой фрукт, который был разрезан и оставлен.
Любой, кто хочет продлить жизнь своим фонарикам из Джека, должен рассмотреть возможность охлаждения тыкв, когда они не выставлены на обозрение.