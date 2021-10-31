Как удалить макияж на Хэллоуин: пять шагов для здоровой кожи

Хэллоуин - это превращение в жутких персонажей с помощью искусства одежды и макияжа, но выбраться из костюма может быть очень хлопотно. Вот пять шагов, которые помогут без проблем удалить макияж на Хэллоуин.
Вы знаете правило - никогда не ложитесь спать, не сняв макияж. Тем не менее, может возникнуть соблазн сразу пойти спать, если вы покрыли стойкую краску по всему лицу и выпили слишком много алкогольных напитков на Хэллоуин. Никто не хочет бесконечно тереть кожу у раковины, когда готов рухнуть в постель после бурной ночи, но это важно. Макияж на Хэллоуин обычно включает водостойкий макияж, нанесение черной подводки для глаз, толстые слои краски для лица и изобилие искусственной крови. К счастью для вас, мы побеседовали с профессионалами по уходу за кожей в Clarins, чтобы узнать пять шагов по удалению макияжа на Хэллоуин, пишет express.co.uk.
Макияж на Хэллоуин, как известно, сложно удалить, и вряд ли кто-то сделает это тщательно.
Независимо от того, выбрали ли вы красивый образ со стразами, драгоценными камнями и блестками или традиционно устрашающий вид с использованием оттенков черного, красного, оранжевого и зеленого, вашей коже будет нелегко прокатиться в большой ночи.
Вся эта резкая очистка с помощью абразивной фланели или жестких салфеток может лишить вашу кожу целостности и вызвать повышенную чувствительность или высыпания, даже если вы выполняете работу должным образом.
Итак, как лучше всего удалить макияж на Хэллоуин? Вот пять шагов, по мнению экспертов Clarins.
Убрать украшенияПеред тем, как заняться полным лицом, удалите все, что прилипло к коже, например блестки, драгоценные камни и блестки.
Команда сказала: «Первое правило здесь - не ковырять в них, иначе можно поцарапать и поцарапать кожу.
«Вместо этого нанесите немного детского масла вокруг украшения и оставьте его на несколько секунд; это поможет ослабить клей ».
Очищающее средство на масляной основеМасло - ваш друг, когда дело доходит до удаления стойкого макияжа на Хэллоуин.
Эксперты по уходу за кожей заявили: «Очищающее средство на масляной основе поможет избавиться от любого тяжелого макияжа, не обнажая кожу.
«Это идеальное средство для удаления трудноудаляемой водостойкой туши и стойкой краски с лица».
Попробуйте использовать средство для умывания на масляной основе или мицеллярную воду и ватные диски.
Команда добавила: «Используйте ватную палочку, смоченную в очищающем средстве на масляной основе, чтобы удалить остатки клея для ресниц.
«Для еще более глубокого очищения выберите двойное очищение. Очищающее средство на основе салициловой кислоты идеально подходит для второго раунда, потому что помогает прочистить поры и уменьшить высыпания ».
ОтшелушиватьТеперь, когда вы избавились от большей части макияжа, пришло время отшелушивать, чтобы избавиться от последних следов макияжа.
Однако эксперты Clarins предупредили, что если ваша кожа становится слишком чувствительной на этом этапе, вы должны вернуться к ней через день или два.
Они объяснили: «Используя чистые пальцы, возьмите немного мягкого отшелушивающего средства размером с горошину и нанесите его на лицо небольшими круговыми движениями.
«После того, как вы мягко втерли его в кожу в течение 30 секунд или около того, смойте теплой водой.
«Это важный шаг в повседневной жизни, потому что он помогает удалить любые последние следы макияжа, которые могут оставаться глубоко в порах».
Отшелушивание также помогает эффективно удалить старые клетки кожи и восстановить здоровое, яркое сияние - это именно то, что вам нужно после ночи, в которой вы пытались выглядеть как живые мертвые!
Увлажняющий кремВсе начинается и заканчивается увлажняющим кремом - увлажняющий крем помогает загрунтовать кожу перед нанесением макияжа и питает ее после.
Вы очистили кожу очищающим средством и отшелушивающим средством, и теперь пришло время заменить украденную влагу.
Вдобавок ко всему, если наносить тяжелый, сохнущий макияж, ваша кожа нуждается в питье.
Эксперты заявили: «Хотя это необязательно, брызги тумана могут творить чудеса, помогая успокаивать и успокаивать кожу.
«Затем возьмите небольшое количество вашего любимого увлажняющего крема и медленно и нежно помассируйте лицо.
«Это поможет стимулировать кровообращение и придаст вам сияющий вид. Как вариант, можно слегка надавить на увлажняющий крем.
«Не забывайте и о своей шее - это одно из первых мест, где появляются признаки старения!»
МаскаВ последующие дни вы, возможно, захотите подарить своей коже максимальное удовольствие, выбрав маску для ночного сна.
Команда сказала: «Это будет способствовать пухлому, оживленному и сияющему цвету лица и поможет решить любые проблемы по уходу за кожей, которые могут у вас возникнуть.
«Маска для лица - еще один вариант для тех, кто любит побаловать себя и имеет немного больше времени - просто наденьте ее и расслабьтесь, пока она творит чудеса».