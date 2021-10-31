Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин за 9 простых шагов

Вырезать тыкву непросто, но вам не нужно соглашаться на простой и скучный дизайн только потому, что вы никогда раньше не вырезали тыкву. Команда Magnet раскрыла 10 простых шагов к вырезанию тыквы от начала до конца, пишет express.co.uk.
Как вырезать тыкву - 9 шагов:
Тщательно выбирайте тыкву.
Вы можете выбрать тыкву разных форм, размеров и цветов. Лучше выбрать тот, у которого свежая поверхность, с минимальным количеством синяков или мягких пятен. Плоское основание и прочный вынос - также хорошие ключевые особенности, на которые стоит обратить внимание.
Накройте и подготовьте поверхности и оборудование перед резкой.
Вы можете вырезать тыкву на кухонном или обеденном столе. Перед началом работы протрите и накройте поверхность картоном, газетой или пластиковым листом. Будьте осторожны при использовании острых инструментов и всегда следите за детьми. Возможно, стоит приготовить миску, чтобы зачерпнуть тыкву изнутри, так как она может испачкаться.
Вырежьте тыкву снизу, а не сверху.
Создание входа в тыкву снизу, а не сверху, позволяет легче вытаскивать внутренности и создает более обтекаемый вид. Выкопайте столько, сколько сможете, и прорежьте сторону, которую собираетесь вырезать. Перед тем, как вырезать выкройку, очистите тыкву от всех семечек и ниток. Поскребите внутренности большой ложкой, лопаткой для мороженого или инструментом для скребка и обязательно утончите стороны, на которых вы вырезаете рисунок. Стремитесь сделать стену более тонкой примерно до одного дюйма, это сделает резьбу проще и чище.
Используйте шаблон, чтобы вырезать узор.
Вы можете создать свой собственный шаблон, набросав дизайн на бумаге, или, если вы чувствуете себя менее артистичным, вы также можете распечатать его онлайн. Приклейте трафарет к тыкве, затем обведите рисунок, проделав несколько отверстий вдоль линий. Когда закончите, удалите бумагу и натрите рисунок мукой - это облегчит просмотр линий, чтобы вам было легче соединить отверстия, готовые для вырезания.
Не бойтесь проявить творческий подход.
Черпая вдохновение из онлайн-дизайнов, таких как Pinterest, может быть отличным способом проявить творческий подход. При выборе дизайна учитывайте свои инструменты и возможности. Если вы более продвинуты, попробуйте сбрить части тыквы на разной глубине, чтобы получить разные, более детальные эффекты. Если вы хотите сохранить беспорядок и избежать острых инструментов, вы даже можете нарисовать тыкву вместо резьбы. Что бы вы ни делали, не беспокойтесь о том, что все будет идеально, просто получайте удовольствие!
Ошибки можно исправить.
Не паникуйте, если оторвутся какие-то кусочки, которые не предназначены для этого, вы можете использовать палочки для коктейля, чтобы закрепить сбежавшие кусочки на месте! Когда вы вытаскиваете какой-либо кусок, толкайте его изнутри, чтобы выбить его.
Держите тыкву свежей дольше.
После вырезания замочите тыкву в холодной воде с небольшим количеством отбеливателя. После снятия хорошо просушите, чтобы продлить свежесть. Вы также можете ежедневно опрыскивать тыкву раствором воды и отбеливателя, чтобы увлажнить и предотвратить появление плесени. Это должны делать взрослые, а детей следует держать подальше от потенциально вредных химикатов.
Избегайте использования настоящих свечей.
Тепло настоящего пламени может приготовить тыкву, высушить ее и ускорить процесс гниения. Использование свечей на батарейках может обеспечить такой же световой эффект без негативного воздействия. Таким образом, вы также можете попробовать огни разного цвета!
Не позволяйте тыкве пропадать зря.
Более половины из 15 миллионов тыкв, производимых в Великобритании, используются только для резьбы по дереву, и большинство из них сразу выбрасывается после Хэллоуина. Однако есть много способов использовать остатки тыквенных внутренностей - от жареных тыквенных семечек до тыквенных угощений для собак, в Интернете полно различных рецептов. Однако не ешьте тыкву, если вы обработали ее отбеливателем.