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Хэллоуин и Велесова ночь: Сильные заговоры на любовь, успех и деньги в ночь с 31 на 1 ноября

6:15:3510/30/2021
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31 октября — это время магии и волшебства, мистики и различных ритуалов. В Велесову ночь и Хэллоуин лучше всего проводить ритуалы, обряды и читать заговоры на исполнение желаний, на привлечение любви и денег.

Ночь с 31 октября на 1 ноября является благоприятным временем для чтения заговоров и проведения ритуалов. Фото: Pixabay.com
Ночь с 31 октября на 1 ноября является благоприятным временем для чтения заговоров и проведения ритуалов. Фото: Pixabay.com

Ежегодно 31 октября празднуются Хэллоуин и славянская Велесова ночь. Это время считается магически особо сильным. В ночь с 31 октября на 1 ноября мир живых и мир мертвых частично сливаются и духи бродят по миру живых. Усопшие родственники приходят в гости к своим потомкам, чтобы получить подношение и дать свое благословение на предстоящий год.

В эту особую ночь лучшим решением будет проведение различных ритуалов на привлечение успеха и любви. Путешествующие по Земле духи благоволят любому проявлению магии и своей мощной энергетикой помогут вашим желаниям быстрее осуществиться.

Ритуалы, обряды и заговоры на Хэллоуин и Велесову ночь.

Первый обряд довольно популярен среди славян. Возьмите красное яблоко и на ночь положите его под подушку. По пробуждению съешьте яблоко, перед трапезой загадав самое сокровенное желание. По поверьям, бог Весел даст вам свое благословение и поспособствует исполнению загаданного.

Второй заговор необходимо проводить вечером 31 октября. Необходимо подойти к открытому окну или форточке и встать к нему лицом. Прошепчите свое желание вечернему воздуху, а затем произнесите следующие слова: «Ветер, небо, луна и звезды, солнце и облака услышат меня. Просьбу мою выполнят, меня благословя. Да будет так!»

Третий обряд подходит для привлечения любви. Необходимо взять красную свечу и зажечь ее, затем надеть две перчатки на руки: на левую — белую, а на правую — красную. Соедините руки в замок и проводите ими над горящим пламенем свечи, семь раз повторяя слова: «Я любовь в жизнь свою призову, я любовь в жизнь свою завлеку. Звездный свет моей жизни, душа моей души, услышь мой зов! Суждено нам быть огнем и водой, солнцем и луной — едиными. Руки вместе будем держать, не должны их отпускать. Быть вместе нам веки вечные. Да будет так!». Затем перчатки необходимо снять и вместе положить под подушку, а свечу оставить догорать до самого конца. По прошествии ночи спрячьте перчатки в укромное место, подальше от посторонних глаз.

Четвертый ритуал приведет в вашу жизнь достаток и много денег. Для него вам необходимо найти небольшую тыкву, обрезок любой натуральной зеленой ткани, 7 бумажных купюр и 6 любых монет и несколько продуктов, ассоциирующихся у вас с благосостоянием и достатком, например, мед, орехи, зерна пшеницы.
Выньте из тыквы семена и мякоть так, чтобы получился горшочек, а верхушку отрезав в форме крышки. Положите внутрь тыквы кусок ткани, а сверху на него бумажные и металлические деньги. Дальше положите в тыкву зерна, орехи и мед. Желательно наполнить тыкву до краев, поэтому продуктов можно не жалеть. Когда тыква будет наполнена, прочтите следующие строки: «Тыква наполнена, так и жизнь моя будет полна. Духи должны услышать меня, помочь во всем, о чем просила я. Будет так!». По наступлению темноты, в ночь с 31 октября по 1 ноября выставите тыкву на балкон или за дверь своего дома, чтобы деньги и подношения напитались магической энергией. Утром 1 ноября отнесите тыкву в самое малолюдное место и заройте ее в землю.

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ХэллоуинобрядызаговорыритуалыВелесова ночь
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