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10 ноября – День полиции России: история и традиции праздника. Как поздравить героев МВД

7:15:1810/30/2021
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Ежегодно 10 ноября в России отмечается День полиции. Однако в календаре праздников он называется иначе.

По данным статистики, в России насчитывается около 900 тысяч работников полиции. Фото: Pixabay.com
По данным статистики, в России насчитывается около 900 тысяч работников полиции. Фото: Pixabay.com

Ежегодно 10 ноября в России отмечается День полиции России. Однако с 2011 года из-за переименования милиции в полицию праздник приобрел иное официальное название — «‎День сотрудника органов внутренних дел». Данный праздник существует с 1962 года, как День советской милиции. Его дата была выбрана не случайно. Дело в том, что в 1917 году, практически сразу после революции, было подписано постановление о создании рабочей милиции, призванной стабилизировать порядок во время кризиса. Сегодня сотрудники органов внутренних дел занимаются охраной общественного порядка, раскрывают и предотвращают ежедневно множество преступлений, разыскивают пропавших людей, борются с терроризмом и экстремизмом, контролируют оборот оружия и обеспечивают безопасность дорожного движения. Быть работником полиции — значит защищать свою Родину и ответственно подходить к службе.

В СССР этот праздник отмечался масштабно и ярко: проводились концерты, которые обязательно транслировались по телевидению, а самых достойных сотрудников внутренних дел награждали медалями и дипломами за заслуги. Сейчас этот праздник не утратил своей красочности и официальности. Теперь ежегодно 10 ноября в Государственном Кремлевском дворце для сотрудников органов проводится большой концерт со множеством эстрадных звезд, а также вручаются награды за профессиональные достижения.

Поздравления для сотрудников МВД ко Дню полиции.

Вариант поздравления ко Дню полиции.
Вариант поздравления ко Дню полиции.

Вариант поздравления ко Дню полиции.
Вариант поздравления ко Дню полиции.

Вариант поздравления ко Дню полиции.
Вариант поздравления ко Дню полиции.

Напомним, что с 1 ноября в России в силу вступают несколько новых законов. Узнать, что это за законы вы можете в нашем материале.

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