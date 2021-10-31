10 ноября – День полиции России: история и традиции праздника. Как поздравить героев МВД

Ежегодно 10 ноября в России отмечается День полиции России. Однако с 2011 года из-за переименования милиции в полицию праздник приобрел иное официальное название — «День сотрудника органов внутренних дел». Данный праздник существует с 1962 года, как День советской милиции. Его дата была выбрана не случайно. Дело в том, что в 1917 году, практически сразу после революции, было подписано постановление о создании рабочей милиции, призванной стабилизировать порядок во время кризиса. Сегодня сотрудники органов внутренних дел занимаются охраной общественного порядка, раскрывают и предотвращают ежедневно множество преступлений, разыскивают пропавших людей, борются с терроризмом и экстремизмом, контролируют оборот оружия и обеспечивают безопасность дорожного движения. Быть работником полиции — значит защищать свою Родину и ответственно подходить к службе.
В СССР этот праздник отмечался масштабно и ярко: проводились концерты, которые обязательно транслировались по телевидению, а самых достойных сотрудников внутренних дел награждали медалями и дипломами за заслуги. Сейчас этот праздник не утратил своей красочности и официальности. Теперь ежегодно 10 ноября в Государственном Кремлевском дворце для сотрудников органов проводится большой концерт со множеством эстрадных звезд, а также вручаются награды за профессиональные достижения.
Поздравления для сотрудников МВД ко Дню полиции.
Напомним, что с 1 ноября в России в силу вступают несколько новых законов. Узнать, что это за законы вы можете в нашем материале.