Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Даты Родительских суббот осенью 2021 году: как правильно поминать усопших. Текст светлой молитвы

8:15:4410/30/2021
0

Родительская суббота считается наиболее удачным периодом для поминовения родных и близких, ушедших из нашего мира.

В этот день принято поминать усопших и молиться за их покой. Фото: Pxfuel.com
В этот день принято поминать усопших и молиться за их покой. Фото: Pxfuel.com

В 2021 году осталась одна родительская суббота — и это Дмитриевская, которая состоится уже совсем скоро: 6 ноября. Большинство христиан знает, что это самое благоприятное время, чтобы помянуть родных и близких, ушедших из нашего мира. Но что именно нужно делать в это нелегкое время?

Во-первых, каждый из нас должен помолиться за умерших. Не менее важным является поход в храм, чтобы поставить свечку за упокой. Также популярной и правильной традицией является поездка на кладбище, чтобы убраться на могилке и положить сладости. При этом стоит помнить, что не все то, что вошла в традиции народа, является правильным. Например, в этот день категорически запрещено выпить спиртное и шуметь, поскольку все это может потревожить покой человека. Кроме этого, церковь запрещает класть на кладбище, у памятника, сигареты или алкоголь. Еще один запрет касается упоминания усопших. Ни в коем случае нельзя вспоминать об умершем плохо. Как говорится, либо хорошо, либо никак. И это абсолютно верное крылатое выражение.

Отметим, что в православном календаре насчитывается 6 родительских суббот.

Молитва за усопшего:

С помощью этой молитвы вы сможете помолиться за покой близкого человека
С помощью этой молитвы вы сможете помолиться за покой близкого человека

Напомним, что 31 октября отмечается самый мистический праздник этого года — Хэллоуин. В нашем материале вы сможете узнать, что обязательно нужно сделать в этот день.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
родительская субботапоминовениеглавная молитва
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы молитесь по праздникам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин за 9 простых шагов
8:00:00 10/30/2021
Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин за 9 простых шагов
Зимняя пандемия коронавируса: три сценария того, насколько тяжелой будет четвертая волна
7:30:09 10/30/2021
Зимняя пандемия коронавируса: три сценария того, насколько тяжелой будет четвертая волна
10 ноября – День полиции России: история и традиции праздника. Как поздравить героев МВД
7:15:18 10/30/2021
10 ноября – День полиции России: история и традиции праздника. Как поздравить героев МВД
Антитела после вакцины или после болезни лучше защищают от коронавируса?
7:00:18 10/30/2021
Антитела после вакцины или после болезни лучше защищают от коронавируса?
После заражения коронавирусом часто встречаются когнитивные нарушения. В чем они проявляются?
6:30:16 10/30/2021
После заражения коронавирусом часто встречаются когнитивные нарушения. В чем они проявляются?
Хэллоуин и Велесова ночь: Сильные заговоры на любовь, успех и деньги в ночь с 31 на 1 ноября
6:15:35 10/30/2021
Хэллоуин и Велесова ночь: Сильные заговоры на любовь, успех и деньги в ночь с 31 на 1 ноября
Сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу после заражения?
6:00:16 10/30/2021
Сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу после заражения?
Коронавирус: 37% пациентов страдают постковидным синдромом. Полный список симптомов
5:30:11 10/30/2021
Коронавирус: 37% пациентов страдают постковидным синдромом. Полный список симптомов
Рейс 9268: спустя шесть лет семьи погибших в авиакатастрофе 31 октября 2015 года над Синаем добились компенсаций от Египта
5:04:08 10/30/2021
Рейс 9268: спустя шесть лет семьи погибших в авиакатастрофе 31 октября 2015 года над Синаем добились компенсаций от Египта
Предчувствие мощной магнитной бури: по каким признакам за несколько дней понять, что будет тяжкий геоудар. Все признаки
4:45:48 10/30/2021
Предчувствие мощной магнитной бури: по каким признакам за несколько дней понять, что будет тяжкий геоудар. Все признаки