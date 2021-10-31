Даты Родительских суббот осенью 2021 году: как правильно поминать усопших. Текст светлой молитвы

В 2021 году осталась одна родительская суббота — и это Дмитриевская, которая состоится уже совсем скоро: 6 ноября. Большинство христиан знает, что это самое благоприятное время, чтобы помянуть родных и близких, ушедших из нашего мира. Но что именно нужно делать в это нелегкое время?
Во-первых, каждый из нас должен помолиться за умерших. Не менее важным является поход в храм, чтобы поставить свечку за упокой. Также популярной и правильной традицией является поездка на кладбище, чтобы убраться на могилке и положить сладости. При этом стоит помнить, что не все то, что вошла в традиции народа, является правильным. Например, в этот день категорически запрещено выпить спиртное и шуметь, поскольку все это может потревожить покой человека. Кроме этого, церковь запрещает класть на кладбище, у памятника, сигареты или алкоголь. Еще один запрет касается упоминания усопших. Ни в коем случае нельзя вспоминать об умершем плохо. Как говорится, либо хорошо, либо никак. И это абсолютно верное крылатое выражение.
Отметим, что в православном календаре насчитывается 6 родительских суббот.
Молитва за усопшего:
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