Хэллоуин – ночь ужасных приключений, страшных явлений и что строго запрещено сегодня

Накануне Дня всех святых отмечается один из самых таинственных и загадочных праздников — Хэллоуин.
Возник праздник в Ирландии. В давние времена праздник ассоциировали с днем завершения лета. Согласно легенде в этот день появляется божество смерти и призывает души усопших людей. Ворота между мирами в этот день считаются открытыми и души умерших начинают ходить среди людей.
Живым людям не нравилось такое соседство, и чтобы не выделяться среди духов, они наряжались в страшные костюмы.
Традиции.
Главный атрибут праздника - это полая тыква с вырезанным на ней лицом, а внутри нее зажжённая свеча. Данный атрибут называется — фонарь Джека.
Без страшных костюмов сложно представить Хэллоуин. Костюмы обычно выбирают в черно-красной цветовой гамме. Костюмы шьются в виде балахонов и мантий. Самые популярные из костюмов - это ведьмы, скелеты и вампиры. Принято 31 октября ходить по домам и просить сладости.
Принято на Хэллоуин гадать. Например, незамужние девушки кидают через спину кожуру яловка и по его очертанию смотрят, на какую букву будет начинаться имя бедующего супруга.
Традиционная еда этого праздника - это хлеб бармбэк. Это мучное изделие ирландцев с изюмом. В тесто добавляют разные предметы и по ним предсказывают бедующее. Добавлять необходимо горох, щепка, монеты, материя, кольцо. Если в еде вам попался город, то девушка не выйдет замуж в ближайшее время, если попадется щепка, то будут семейные неурядицы, если вам выпала монета, то у вас появится финансовая независимость, кольцо - это значит, что вы скоро выйдет замуж и если попадется материя, то с деньгами будет нестабильно.
В некоторых странах мира 31 октября устраивают фейерверки и пугающие аттракционы. В России праздник не очень популярен, в основном его отмечают студенты, для которых в развлекательных заведениях организуют мероприятия тематической направленности.
Что нельзя делать.
1. Убивать пауков.
2. Не стоит пускать в дом черного кота.