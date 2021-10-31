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Хэллоуин – ночь ужасных приключений, страшных явлений и что строго запрещено сегодня

4:00:1510/31/2021,Анна Филатова
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В России праздник не очень популярен, в основном его отмечают студенты, для которых в развлекательных заведениях организуют мероприятия тематической направленности.

31 октября границы между мирами стираются и духи ходят среди людей. Фото: Рexels.com
31 октября границы между мирами стираются и духи ходят среди людей. Фото: Рexels.com

Накануне Дня Всех Святых отмечается один из самых таинственных и загадочных праздников — Хэллоуин.

Возник праздник в Ирландии. В давние времена праздник ассоциировали с днем завершения лета. Согласно легенде в этот день появляется божество смерти и призывает души усопших людей. Ворота между мирами в этот день считаются открытыми и души умерших начинают ходить среди людей.

Живым людям не нравилось такое соседство, и чтобы не выделяться среди духов, они наряжались в страшные костюмы.

Традиции.

Главный атрибут праздника - это полая тыква с вырезанным на ней лицом, а внутри нее зажжённая свеча. Данный атрибут называется — фонарь Джека.

Без страшных костюмов сложно представить Хэллоуин. Костюмы обычно выбирают в черно-красной цветовой гамме. Костюмы шьются в виде балахонов и мантий. Самые популярные из костюмов - это ведьмы, скелеты и вампиры. Принято 31 октября ходить по домам и просить сладости.

Принято на Хэллоуин гадать. Например, незамужние девушки кидают через спину кожуру яловка и по его очертанию смотрят, на какую букву будет начинаться имя бедующего супруга.

Традиционная еда этого праздника - это хлеб бармбэк. Это мучное изделие ирландцев с изюмом. В тесто добавляют разные предметы и по ним предсказывают бедующее. Добавлять необходимо горох, щепка, монеты, материя, кольцо. Если в еде вам попался город, то девушка не выйдет замуж в ближайшее время, если попадется щепка, то будут семейные неурядицы, если вам выпала монета, то у вас появится финансовая независимость, кольцо - это значит, что вы скоро выйдет замуж и если попадется материя, то с деньгами будет нестабильно.

В некоторых странах мира 31 октября устраивают фейерверки и пугающие аттракционы. В России праздник не очень популярен, в основном его отмечают студенты, для которых в развлекательных заведениях организуют мероприятия тематической направленности.

Что нельзя делать.

1. Убивать пауков.
2. Не стоит пускать в дом черного кота.

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