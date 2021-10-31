31 октября - Велесова ночь: как будет править бал сегодня бог Велес: как привлечь в этот день счастье и загадать самое заветное желание

Велесова ночь - это такая ночь, в которую стирается граница между мирами. В эту ночь духи приходят к людям. Этот праздник еще называют — Хэллоуин. Это время считается началом сезона холодов и темноты. Боги уходят с Земли и ждут рождения
Солнца.
В эту волшебную ночь люди совершали обряды и проводили магические ритуалы.
Зажгите в квартире свечи прочтите молитву. В ночь на 31 октября многие люди обращаются к домовому благодарят его за все и просят, чтобы он и дольше его оберегал. Люди издавна верили, что в эту магическую ночь можно привлечь финансы, для этого необходимо раздать милостыню нуждающимся. Чтобы все загаданные желания в этот день сбылись, необходимо было
протереть вещи соленой водой и пройти по комнате с тлеющей веточкой хвои. Обратитесь к умершим духам и попросите их,
чтобы они поспособствовали исполнению вашего заветного желания. Также написать свое желание можно на листке бумаги и положить под подушку, при этом обязательно необходимо произнести слова благодарности Велесе.
Как загадать желание.
1. Способ.
Вам понадобится два яблока красного цвета. Разрежьте первое яблоко на две половины и посмотрите на сердцевину яблока.
Если косточка во время резки повредилась, то на пути исполнения желания будут стоять серьезные преграды. Если косточки
все целые, то желание скоро исполнится.
Второе яблоко необходимо подержать в руке, так, чтобы оно впитало вашу энергетику и положить его на ночь под подушку. А проснувшись утром съесть.
2. Способ.
Наберите стакан воды до того, как солнце зайдет, размешайте в ней 1 столовую ложку соли. Когда будете размешивать соль,
непрерывно думайте о своем желании и его исполнении. На зеркале необходимо написать всего одно слово, которое полностью описывает ваше желание, пальцем обмакнутым в соленый раствор. А ложась спать необходимо прочитать слова: «Как солнце дает силу, так пусть желание придёт».