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31 октября - Велесова ночь: как будет править бал сегодня бог Велес: как привлечь в этот день счастье и загадать самое заветное желание

4:30:4910/31/2021,Анна Филатова
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Обратитесь к умершим духам и попросите их,  чтобы они поспособствовали исполнению вашего заветного желания.

Велесова ночь - это лучшее время для того, чтобы загадать сокровенное желание.
Велесова ночь - это лучшее время для того, чтобы загадать сокровенное желание. Фото: Рexels.com

Велесова ночь - это такая ночьв которую стирается граница между мирамиВ эту ночь духи приходят к людямЭтот праздник еще называют — ХэллоуинЭто время считается началом сезона холодов и темнотыБоги уходят с Земли и ждут рождения

Солнца.

В эту волшебную ночь люди совершали обряды и проводили магические ритуалы.

Зажгите в квартире свечи прочтите молитвуВ  ночь на 31 октября многие люди обращаются к домовому благодарят его за все и просятчтобы он и дольше его оберегалЛюди издавна вериличто в эту магическую ночь можно привлечь финансыдля этого необходимо раздать милостыню нуждающимсяЧтобы все загаданные желания в этот день сбылисьнеобходимо было

протереть вещи соленой водой и пройти по комнате с тлеющей веточкой хвоиОбратитесь к умершим духам и попросите их,

чтобы они поспособствовали исполнению вашего заветного желанияТакже написать свое желание можно на листке бумаги и положить под подушкупри этом обязательно необходимо произнести слова благодарности Велесе.

Как загадать желание.
1Способ.
Вам понадобится два яблока красного цветаРазрежьте первое яблоко на две половины и посмотрите на сердцевину яблока.

Если косточка во время резки повредиласьто на пути исполнения желания будут стоять серьезные преградыЕсли косточки

все целыето желание скоро исполнится.

Второе яблоко необходимо подержать в рукетакчтобы оно впитало вашу энергетику и положить его на ночь под подушкуА проснувшись утром съесть.

2Способ.

Наберите стакан воды до тогокак солнце зайдетразмешайте в ней 1 столовую ложку солиКогда будете размешивать соль,

непрерывно думайте о своем желании и его исполненииНа зеркале необходимо написать всего одно словокоторое полностью описывает ваше желаниепальцем обмакнутым в соленый растворА ложась спать необходимо прочитать слова: «Как солнце дает силутак пусть желание придёт».

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