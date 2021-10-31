1 ноября - праздник в честь одного из 12-ти малых пророков. святого Иоиля: чем прославился пророк. История и традиции

1 ноября отмечается христианский праздник в честь одного из 12-ти малых пророков Иоиля. Мало известно об этом пророке, но его имя означает “Господь есть Бог”. В его трудах, что он написал, следует, что он был жителем Иерусалима, и большинство своих пророчеств адресовал Иуде.
Не до конца известно, когда он стал автором книги Иоиля, которая вызвала много дискуссий среди исследователей Библии. Большинство считают, что Иудея не опустилась до крайнего духовного и морального разврата своих последних дней. Поэтому представляется, что Иоиля следует отнести к числу более ранних пророков, вероятно, во время правления иудейского царя Иоаса. Поэтому Иоиль мог быть современником Осии и Амоса.
Главная тема книги пророчеств Иоиля – его учение о Дне Господнем, когда Бог будет сурово судить Свой собственный народ и остальной мир. Пророк говорит: “Увы, на этот день! Ибо день Господень близок; он придет как разрушение от Всемогущего”
По Библии, день Господень – это период беспрецедентных вселенских потрясений, предшествующих возвращению Христа, время божественного наказания для народов.
Именно пророк Иоиль за несколько столетий до проповедей Иисуса предсказал суть веры в единого Господа - обеспечение благодати святого духа. По древней традиции, он был первым из ветхозаветных пророков, который написал свои проповеди в книжном формате.
По традиции в этот день на Руси окончательно провожали осень, встречая зиму. Отмечали очень торжественно - готовили блюда из курятины, устраивали шумные гулянья. После чего ждали сильного похолодания. В древности говорили, что те кто в ноябре не замерзнет, тот и в крещенские морозы не озябнет.