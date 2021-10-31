Гинцбург оценил эффект от вакцинации при появлении постковидного синдрома

Александр Гинцбург, руководитель Центра им. Гамалеи, который разработал первую российскую вакцину от коронавируса, предположил, что прививка при постковидном синдроме способна улучшить состояние человека. Как полагает ученый, такое происходит в связи с изменением работы иммунитета.
"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин — циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
По его словам, при усилении иммунитета благодаря вакцинации таких иммунных комплексов становится все меньше.
"И если это действительно так, то я не исключаю такого эффекта", — оценил ученый.
Однако от отметил, что тема требует тщательного изучения.
Ранее Гинцбург рассказывал, почему заболевают коронавирусом привитые от него люди.