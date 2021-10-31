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Гинцбург оценил эффект от вакцинации при появлении постковидного синдрома

2:14:3310/31/2021
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Ученый предположил, как именно прививка от коронавируса улучшает состояние переболевшего человека.

Александр Гинцбург - глава научного центра им. Гамалеи, который разработал первую российскую вакцину от ковида. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Александр Гинцбург, руководитель Центра им. Гамалеи, который разработал первую российскую вакцину от коронавируса, предположил, что прививка при постковидном синдроме способна улучшить состояние человека. Как полагает ученый, такое происходит в связи с изменением работы иммунитета.

"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин — циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, при усилении иммунитета благодаря вакцинации таких иммунных комплексов становится все меньше.

"И если это действительно так, то я не исключаю такого эффекта", — оценил ученый.

Однако от отметил, что тема требует тщательного изучения.

Ранее Гинцбург рассказывал, почему заболевают коронавирусом привитые от него люди.

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эффекткоронавируспостковидный синдром вакцинаАлександр Гинцбург
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