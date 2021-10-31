Важные запреты для верующих на праздник пророка Иоиля: как святой пророчил события времен Нового Завета

Иоиль был одним из двенадцати малых пророков, а его имя означает “Господь есть Бог”. Считается, что Бог использовал его, чтобы судить Израиль. Бог послал Иоиля, чтобы заставить людей отвернуться от своих грехов, чтобы он мог восстановить нацию.
Для этого он написал Книгу пророчеств, в которой подробно описал, что ждет израильский народ, если они не покаются и не поступят правильно по воле Божией.
В книге он написал разрушительное нашествие саранчи, которое пророк так ярко описывает и сравнивает с ужасами грядущего судного дня.
Также он пишет, что эта армия будет свирепой, сильной, быстрой и жестокой. Ни один человек, зверь, город или королевство не устоит против него, как только он нападет. Не будет ничего, что удержало бы эту армию от наступления, чтобы уничтожить места, которые Бог избрал для уничтожения. Народ Израиля был в ужасе от этого суда.
Иоиль говорит людям, что Бог прогонит наступающую армию из Израиля, если они покаются и поступят правильно по его воле. Также он сообщает, что они вернут себе благословение, которое они потеряли. Бог снова сделает их народ процветающим, если они отвернутся от своих грехов и снова будут поклоняться Ему.
Запреты в день памяти пророка Иоиля, 1 ноября.
- В этот день нельзя подпускать к дому сов. Если птица сядет на дом, то скоро в нем будет покойник.
- Не следует в этот день оставлять белье сушиться на ночь, а то в него вселится нечистая сила.
- Запрещено убивать пауков, поскольку раньше верили, что это умершие родственники в их обличии.
- Не следует отказывать тем, кто нуждается. Потому что они также символизируют умерших. Поэтому необходимо подавать милостыню.
- Не следует открывать надолго двери и окна, иначе беда проскользнет в помещение.