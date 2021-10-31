Прививку от коронавируса "Спутником Лайт" можно ставить только при ревакцинации, заявил глава Минздрава

В ходе рабочей поездки по Владимирской области 30 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что вышли новые методические рекомендации об использовании вакцин от коронавируса на территории России. В частности в них указано, что вакцину "Спутник Лайт" теперь можно использовать только при ревакцинации.
Как рассказал глава Минздрава, такие рекомендации обусловлены распространением дельта-штамма, который более заразный и опасный. Вместе с тем первую прививку от коронавируса, как и прежде, следует ставить всеми другими зарегистрированными в России вакцинами от COVID-19.
"Вышли методические рекомендации, мы их сделали, чтобы удобно было работать в медицинских организациях. Есть два издания. Одно - это полноценное, с описанием патогенеза, тактики ведения и так далее. И есть короткая версия, которая содержит алгоритмы, схемы", - рассказал Мурашко журналистам.