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Прививку от коронавируса "Спутником Лайт" можно ставить только при ревакцинации, заявил глава Минздрава

3:18:3410/31/2021
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Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, напомнил Мурашко.

Мурашко сообщил о выходе рекомендаций использовать "Спутник Лайт" только при ревакцинации. Фото: Кремлин.ру

В ходе рабочей поездки по Владимирской области 30 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что вышли новые методические рекомендации об использовании вакцин от коронавируса на территории России. В частности в них указано, что вакцину "Спутник Лайт" теперь можно использовать только при ревакцинации.

Как рассказал глава Минздрава, такие рекомендации обусловлены распространением дельта-штамма, который более заразный и опасный. Вместе с тем первую прививку от коронавируса, как и прежде, следует ставить всеми другими зарегистрированными в России вакцинами от COVID-19.

"Вышли методические рекомендации, мы их сделали, чтобы удобно было работать в медицинских организациях. Есть два издания. Одно - это полноценное, с описанием патогенеза, тактики ведения и так далее. И есть короткая версия, которая содержит алгоритмы, схемы", - рассказал Мурашко журналистам.

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