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Можно ли 1 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник пророка Иоиля?

3:00:0610/31/2021,София Мальцева
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Главная тема этой книги — спасение Иудеи и Иерусалима, если люди покаются в своих грехах и начнут праведную жизнь.

Иоиль рассказывает, что в те дни тьма закроет солнце, а также звезды не будут светить в тот день. Фото: Pixabay.com

1 ноября отмечается память одного из 12-ти малых пророков Иоиле. Он первым ввел письменные пророчества, через свою Книгу Пророчеств. Иоиль жил в период Второго Иерусалимского храма, а его книга отражает литургию, которую в те времена использовали.

Главная тема этой книги — спасение Иудеи и Иерусалима, если люди покаются в своих грехах и начнут праведную жизнь. Тогда они не только получат божественную милость, но и сама земля станет плодородной.

Он пророчествовал, что в последние времена Господь соберет израильский и иудейский народ вместе, чтобы судить людей на Земле. Он собирается судить эти народы за то, как они обращаются с его народом. Бог заявляет, что они сделали много ужасных вещей, и он собирается отплатить им за их грехи. Также Иоиль пишет, что Господь планирует наказать их очень скоро. Он говорит народам, которые причинили вред его последователям, готовиться к войне. И сообщает, чтобы они превратили свои орала в мечи, свои копья в обрезные крюки. Иоиль рассказывает, что в те дни тьма закроет солнце, а также звезды не будут светить в тот день. Бог взревет громким криком с Сиона и заставит Землю содрогнуться перед ним. В последних нескольких стихах книги Бог говорит, что он отомстит за свой народ, пока все это происходит, а также защитит свой народ от любого вреда. В этом суть всей книги пророчеств Иоиля.

1 ноября в народе связан с большим количеством запретов и примет. Например, нельзя открывать двери, чтобы внутрь дома не зашла нечисть. Этого запрета придерживались очень строго. При этом, запрета на работу в этот день нет, потому что никакой информации про это нет. Поэтому ходить на кладбище, убираться и солить капусту сегодня не запрещается.

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традициипраздникизапретыдень пророка Иоиля
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