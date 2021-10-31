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Самая важная молитва, которую должен прочесть каждый верующий в праздник Пророка Иоиля 1 ноября

3:30:3010/31/2021,София Мальцева
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В своих видениях святой Иоиль видел Божий гнев, изображенный в виде ужасной, неостановимой саранчи, пожирающей все на своем пути и оставляющей пустынную страну, ввергнув ее народ в голод.

Также существую молитвы для простых прихожан, которую читают, чтобы обрести веру и заступничество Святого. Фото: Pixabay.com

Святой Иоиль, по его писанию, был сыном Фатуила и одним из двенадцати малых пророков. Также он написал первую книгу пророчеств, а его имя на иврите означает “Господь есть Бог”. Это было необычным для ветхозаветного пророка, а больше о его жизни ничего неизвестно. При этом, считается, что пророк жил во время ветхозаветных святых Осии и Амоса. Также он был родом из Царства Иудейского и жил в Иерусалиме.

Пророчества Иоиля касаются того времени, когда на Землю придет Господь, то есть Судного дня. Он описывает эти события как, днем темных облаков и мрака, когда солнце померкнет, а луна больше не даст своего света. Тогда Бог вмешается в жизнь людей, что творить правосудие над нечестивыми и принести искупление и спасение Своему народу.

В своих видениях святой Иоиль видел Божий гнев, изображенный в виде ужасной, неостановимой саранчи, пожирающей все на своем пути и оставляющей пустынную страну, ввергнув ее народ в голод. Саранчу сравнивают с огромной армией жестоких и диких солдат и колесничих-в данном случае с армией Ассирии или Халдеи, приготовленной Богом как бич за непослушание Израиля.

Цель божественного наказания или угрозы надвигающегося суда состоит в том, чтобы побудить грешников покаяться. Так, святой Иоиль описывает опустошение от нашествия саранчи как повод для народа принести искреннее покаяние Богу. Вот почему Иоиль день поются во время покаянного поста в Церкви.

Также существую молитвы для простых прихожан, которую читают, чтобы обрести веру и заступничество Святого.

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традициихристианствомолитвапраздникидень пророка Иоиля
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