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В Новосибирской области с 30 октября ввели QR-коды и ужесточили ограничения из-за коронавируса

3:02:4210/31/2021
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Вместо кода человек может предоставить справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанные не позже, чем за 72 часа.

Без кодов теперь почти никуда не пускают. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области с 30 октября вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

С субботы без  QR-кодов, справки о том, что человек переболел ковидом, или отрицательном тесте на коронавирус не пустят в театр, кинотеатр, концертный зал, фитнес-центр или детский центр, если их наполняемость свыше 100 человек. При этом даже наличие QR-кода обязанность измерять посетителям температуру не отменяется.

Запрещена ночная работа кафе и ресторанов - они открыты до 23.00.  С 30 октября в Новосибирской области закрыли аквапарки и крытые павильоны зоопарка.

Как сообщал "Курьер.Среда", губернатор Новосибирской области Андрей Травников пролил режим повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом до 31 декабря 2021 года. А ранее его заместитель Юрий Петухов рассказал об ужесточении ограничений на период нерабочих дней. Пока новые правила действуют в регионе до 7 ноября включительно.

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