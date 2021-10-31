В Новосибирской области с 30 октября ввели QR-коды и ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Новосибирской области с 30 октября вступили в силу новые коронавирусные ограничения.
С субботы без QR-кодов, справки о том, что человек переболел ковидом, или отрицательном тесте на коронавирус не пустят в театр, кинотеатр, концертный зал, фитнес-центр или детский центр, если их наполняемость свыше 100 человек. При этом даже наличие QR-кода обязанность измерять посетителям температуру не отменяется.
Запрещена ночная работа кафе и ресторанов - они открыты до 23.00. С 30 октября в Новосибирской области закрыли аквапарки и крытые павильоны зоопарка.
Как сообщал "Курьер.Среда", губернатор Новосибирской области Андрей Травников пролил режим повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом до 31 декабря 2021 года. А ранее его заместитель Юрий Петухов рассказал об ужесточении ограничений на период нерабочих дней. Пока новые правила действуют в регионе до 7 ноября включительно.