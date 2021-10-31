«Игра в кальмара»: новый суперсериал Netflix. О чем сериал и где можно посмотреть?

Чуть ли не самым громким сериалом последнего десятилетия стала “Игра в кальмара”. Несмотря на такое необычное название, веселого в этой игре мало. О том, что это за сериал и где его можно увидеть - в нашем материале.
“Игра в кальмара” - южнокорейский телесериал о выживании, созданный Хван Дон Хёком для стриминговый платформы Netflix. В его актерский состав входят Ли Чон Чжэ, Пак Хэ Су, Ви Ха Чжун, Чон Хо Ён, О Ён Су, Хо Сон Тэ, Анупам Трипати и Ким Джу Рён.
“Игра в кальмара” изображает соревнование с 456 участниками, в котором безграничное богатство становится доступным тому, кто выживет в жестокой схватке со смертельным исходом. Этапы состязания заимствованы из детских игр, что придает некоторую иронию тому, насколько жестокими они становятся: более половины участников застрелены. Например, на первом этапе, участники играют в “Тише едешь дальше будешь”, в которой расстреливают тех, кто двигался или шевелился. Игры в сериале основаны на настоящих детских играх (без кровопролития), но в остальном “Игра в кальмара” - это полностью выдумка.
Телешоу обязательно стоит посмотреть, если вы выдерживаете кровопролитие, насилие, драму, довольно жесткие повороты сюжета. Насколько это шоу о людях, соревнующихся в смертельной реальной версии игры Fall Guys, это также поучительная история о многих ужасных способах, которыми деньги могут разрушить жизни.
Создатель шоу Хван Дон Хёк подчеркнул, что он написал сценарий для сериала в 2008 году, прежде чем увидел недавние произведения с похожими сюжетами, такими как “Голодные игры”. Сам режиссер признавался, что хотел отразить реалии, с которыми сталкиваются миллионы людей: экономическая нестабильность, мошенничество, жесткость, насилие, бедность, классовое неравенство и т.д. Netflix проявил интерес к сценарию примерно в 2019 году, потому что сервис уже давно расширяет границы и показывает сериалы из разных частей света. Корейские - одни из самых популярных. Все девять эпизодов были написаны и сняты Хваном.
“Игра в кальмара”- самый большой дебютный хит Netflix, который собрал 111 миллионов зрителей по всему миру. Южнокорейская антиутопическая драма стала самым популярным сериалом Netflix, собрав 111 миллионов поклонников с момента своего дебюта менее четырех недель назад, сообщает потоковый сервис. Это больше чем у всех самых популярных и известных сериалов платформы.
При этом сериал отличился тем, что привлек огромное внимание общественности к теме долгов, которая особенно актуально на фоне падения экономики. А в Южной Корее вообще вспыхнула волна многотысячных митингов - корейцы жалуются на изнуряющую низкооплачиваемую работу и плохие условия труда. Посмотреть его можно на Netflix или русскоязычных сервисах, которые его перевели.