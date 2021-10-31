В Бердске 31 октября образовался снежный покров перед грядущими морозами

В Бердске в последний день октября выпал снег и образовался снежный покров.
Снег шел этой осенью в Бердске несколько раз, в том числе и 30 октября, сообщал "Курьер.Среда", но он таял.
В воскресенье утренний снегопад сопровождается ветром и понижением температуры. Сейчас столбик термометра остановился на отметке 0 градусов.
Синоптики прогнозируют для бердчан понижение температуры и снегопады в течение нескольких дней. 3 ноября ударят морозы до -13 градусов, а ночные температуры будут еще ниже.
Метеорологи обещают, что в ноябре в Новосибирской области будет холоднее примерно на 5 градусов относительно климатической нормы.
Жители Новосибирска тоже рассказали о том, что 30 и 31 октября город засыпало снегом.