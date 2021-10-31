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В Бердске 31 октября образовался снежный покров перед грядущими морозами

3:37:5210/31/2021
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Синоптики прогнозируют для бердчан понижение температуры и снегопады в течение нескольких дней. 3 ноября ударят морозы до -13 градусов, а ночные температуры будут еще ниже. 

Вероятно, выпавший в Бердске 32 октября снег больше не растает. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске в последний день октября выпал снег и образовался снежный покров.

Снег шел этой осенью в Бердске несколько раз, в том числе и 30 октября, сообщал "Курьер.Среда", но он таял.

В воскресенье утренний снегопад сопровождается ветром и понижением температуры. Сейчас столбик термометра остановился на отметке 0 градусов.

Синоптики прогнозируют для бердчан понижение температуры и снегопады в течение нескольких дней. 3 ноября ударят морозы до -13 градусов, а ночные температуры будут еще ниже.

Метеорологи обещают, что в ноябре в Новосибирской области будет холоднее примерно на 5 градусов относительно климатической нормы.

Жители Новосибирска тоже рассказали о том, что 30 и 31 октября город засыпало снегом.

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