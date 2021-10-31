Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию

Пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, продолжает оказывать серьезное влияние на многих людей, включая больных раком, их семьи и лиц, осуществляющих уход за пациентами. О том, какой препарат подойдет онкологическим больным, когда ее можно ставить и потом ревакцинироваться - в нашем материале.
Люди с раком (или с раком в анамнезе) могут получить некоторые вакцины, но это зависит от многих факторов, таких как тип вакцины, тип рака, который у человека (был), если они все еще проходят лечение от рака, и правильно ли работает их иммунная система. По этой причине перед вакцинацией любого типа лучше всего проконсультироваться с врачом. При этом многие эксперты по всему миру отмечают, что онкологическим больным лучше прививаться от новой коронавирусной инфекции.
Так, согласно рекомендациям, которые подготавливали руководители и врачи-онкологи якорных онкологических центров Москвы, рак не считается абсолютным медотводом от прививки:
- Данная категория пациентов имеет повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должна быть вакцинирована независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. Кроме того, в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте. Согласно рекомендациям, противоопухолевое лечение на этот период также не должно останавливаться. При этом специалисты отмечают, что вакцинация должна проводиться с учетом индивидуальных факторов для каждого пациента. Фактически это означает, что к каждому пациенту применяется индивидуальный подход, - указывается на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.
Также отмечается, что сейчас ведутся исследования о безопасности вакцины “Спутник V” для онкологических больных и результаты говорят о том, что препарат достаточно безопасен. При этом исследования не останавливаются, чтобы изучать влияние вакцины на человека с раков на разных стадиях болезни. В любом случае, назначение дает лечащий врач-онколог. Он должен взвесить все риски, порекомендовать нужный препарат каждому пациенту в индивидуальном порядке. Ревакцинация должна проводиться, когда иммунитет от прививки снижается, то есть через 6 месяцев примерно. Сейчас врачи указывают, что “Спутник Лайт” предназначен только для этих целей. Опять же, сроки зависят от особенностей здоровья пациента с раком, и назначение должен делать врач.