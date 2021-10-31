Невеста требует в суде $60 000 за отмену свадьбы и измену жениха

То, что происходит в Вегасе, там не остается. То, что вам весело, не означает, что вы должны получать от них слишком много удовольствия. Стоит ли одна сумасшедшая ночь последствий? Просто спросите почти жениха Роберта Лейтона, который определенно понял это на собственном горьком опыте, пишет yourtango.com.
Судя по всему, в 2011 году чикагский юрист зашел слишком далеко на своей холостяцкой вечеринке и попал в судебный процесс по иску своей бывшей невесты. Она обнаружила его связь с Городом грехов, а он обнаружил, что плохие решения всегда возвращаются домой вместе с тобой.
Якобы бывшая невеста Лейтон, Лорен Серафин (которая также является юристом), нашла текстовые сообщения, отправленные ее будущему мужу, в которых говорилось, что «что-то произошло», когда он был в Вегасе.
Если вы собираетесь жульничать, либо признайтесь в этом, либо станьте умнее.
Я имею в виду, что может быть более клише, чем измена своей будущей жене в Лас-Вегасе во время холостяцкой вечеринки? Надеюсь, это идиотское поведение позволит Серафин двигаться дальше и найти того, кто действительно ее заслуживает.
Сарафин требовал от него ответов.
Во-первых, Лейтон отрицал какое-либо ненадлежащее поведение, как будто у нее не было доказательств в текстах, что он сделал что-то подозрительное во время своей холостяцкой вечеринки.
Затем он изменил свою историю, признав, что он, возможно, «целовался» с кем-то, как будто говоря, что это не означает, что вы обманывали.
Наконец, он признался, что «познакомился» с женщиной из Города грехов и сказал Сарафину, что больше не будет на ней жениться.
Но не волнуйтесь, похоже, Сарафин пытается свести счеты.
После раскола она утверждает, что была унижена и подавлена, и теперь она требует 62 814 долларов, чтобы покрыть все расходы по отмене свадьбы.
Сарафин хочет вернуть все до последнего центов, связанных со свадьбой, прямо из кармана Лейтон, и как она должна. Если не успеваешь, не совершай преступления. Может быть, в этом случае так и должно быть, если не можешь заплатить штраф, не совершай преступления.
За какие-то предметы она требует возмещения? Свадебное платье, медовый месяц, приглашения, залог в банкетном зале и даже услуги кейтеринга от Ritz Carlton.
Обвинения Сарафина против Лейтон гласили: «нарушение обещания вступить в брак и умышленное причинение эмоционального стресса».
Излишне говорить, что будет интересно посмотреть, кто из этих адвокатов победит в суде.
Ситуация запутанная, но из этого можно извлечь урок : не существует карты для освобождения из тюрьмы на дикие выходные, друзья.
Так что, по сути, не делайте в Городе грехов того, о чем вы бы не хотели, чтобы люди в вашем родном городе знали, особенно о вашем SO, и особенно о вашей будущей жене, потому что женщины знают все.