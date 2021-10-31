Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Необычные постковидные симптомы у заразившихся индийским штаммом «дельта» обнаружили врачи

4:34:4910/31/2021
0

После перенесенного коронавируса в его новой мутации у пациентов теряются слух, голос и память.

Перенесшие ковид в легкой форме также испытывают нарушения в работе организма. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Рекордное число заразившихся коронавирусом выявили в России за сутки на 30 октября. Но смертность чуть снизилась

Рекордное число заразившихся коронавирусом выявили в России за сутки на 30 октября. Но смертность чуть снизиласьВ Новосибирской области скончались 38-летняя женщина и еще 11 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 октябряЕщё 173 новости

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью для РИА Новости назвала необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие «дельта»-штаммом коронавируса.

Как пояснила специалист, пациенты стали жаловаться на быструю утомляемость, изменение голоса, снижение функций памяти, нарушение когнитивных функций — сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах — а также нарушения слуха и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также специалисты фиксируют проблемы с легкими и сердцем, и высокую восприимчивость к другим инфекциям. При этом данные изменения происходят и у тех, кто перенес ковид в более легкой форме. Особенно, когда граждане не обращаются из-за невыраженных симптомов за медицинской помощью.

Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что при новой мутации коронавируса развитие тяжелых форм пневмонии происходит за 3-5 дней, причем необходимо обратить внимание на сухой кашель, который в 70% случаев сопровождает заболевание.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
изменениякоронаивруснарушение слухаТатьяна Руженцова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Замечали подобное?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что обязательно делали на Руси женщины и мужчины 31 октября? Традиции дня
5:00:33 10/31/2021
Что обязательно делали на Руси женщины и мужчины 31 октября? Традиции дня
В Новосибирске повысят стоимость проезда в общественном транспорте по просьбе перевозчиков
4:48:22 10/31/2021
В Новосибирске повысят стоимость проезда в общественном транспорте по просьбе перевозчиков
Необычные посковидные симптомы у заразившихся индийским штаммом «дельта» обнаружили врачи
4:34:49 10/31/2021
Необычные посковидные симптомы у заразившихся индийским штаммом «дельта» обнаружили врачи
31 октября - Велесова ночь: как будет править бал сегодня бог Велес: как привлечь в этот день счастье и загадать самое заветное желание
4:30:49 10/31/2021
31 октября - Велесова ночь: как будет править бал сегодня бог Велес: как привлечь в этот день счастье и загадать самое заветное желание
Красивые поздравительные слова всем автолюбителям в День автомобилиста 31 октября 2021 года
4:15:35 10/31/2021
Красивые поздравительные слова всем автолюбителям в День автомобилиста 31 октября 2021 года
В Новосибирске судят подростка за разбой: Он кулаками выбил телефоны у двух несовершеннолетних
4:06:24 10/31/2021
В Новосибирске судят подростка за разбой: Он кулаками выбил телефоны у двух несовершеннолетних
Хэллоуин – ночь ужасных приключений, страшных явлений и что строго запрещено сегодня
4:00:23 10/31/2021
Хэллоуин – ночь ужасных приключений, страшных явлений и что строго запрещено сегодня
31 октября – День работников СИЗО! Яркие и душевные поздравления для каждого
3:45:01 10/31/2021
31 октября – День работников СИЗО! Яркие и душевные поздравления для каждого
БердскВ Бердске 31 октября образовался снежный покров перед грядущими морозами
3:37:52 10/31/2021
В Бердске 31 октября образовался снежный покров перед грядущими морозами
Самая важная молитва, которую должен прочесть каждый верующий в праздник Пророка Иоиля 1 ноября
3:30:30 10/31/2021
Самая важная молитва, которую должен прочесть каждый верующий в праздник Пророка Иоиля 1 ноября