Необычные постковидные симптомы у заразившихся индийским штаммом «дельта» обнаружили врачи

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью для РИА Новости назвала необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие «дельта»-штаммом коронавируса.
Как пояснила специалист, пациенты стали жаловаться на быструю утомляемость, изменение голоса, снижение функций памяти, нарушение когнитивных функций — сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах — а также нарушения слуха и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Также специалисты фиксируют проблемы с легкими и сердцем, и высокую восприимчивость к другим инфекциям. При этом данные изменения происходят и у тех, кто перенес ковид в более легкой форме. Особенно, когда граждане не обращаются из-за невыраженных симптомов за медицинской помощью.
Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что при новой мутации коронавируса развитие тяжелых форм пневмонии происходит за 3-5 дней, причем необходимо обратить внимание на сухой кашель, который в 70% случаев сопровождает заболевание.