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В Новосибирске судят подростка за разбой: Он кулаками выбил телефоны у двух несовершеннолетних

4:06:2410/31/2021
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В ходе предварительного следствия 16-летний обвиняемый в полном объеме признал вину.

Уголовное дело о разбое рассмотрит Дзержинский райсуд Новосибирска: Фото: "Курьер.Среда"

В Новосибирске за совершение разбойного нападения на подростков будут судить несовершеннолетнего, сообщили 31 октября в управлении СКР по Новосибирской области.

Следователи Дзержинского района завершили расследование уголовного дела против 16-летнего новосибица по ч. 1 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, 26 июня 2021 у дома на ул. Гоголя фигурант по делу встретил двух подростков и попросил у них дать телефоны, чтобы позвонить. Те согласились. Оценив стоимость мобильников, он решил не возвращать их владельцам. А когда начали требовать их вернуть, он напал на них и жестоко избил, нанеся каждому удары кулаками.

Но потерпевшие оказали активное сопротивление, смогли забрать свои телефоны и убежали. Они обратились в полицию, побои оценили как легкий вред здоровью.

-В ходе предварительного следствия несовершеннолетний обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемого деяния, - уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска.

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