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В Новосибирске повысят стоимость проезда в общественном транспорте по просьбе перевозчиков

4:48:2210/31/2021
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Решение может быть принято уже в конце 2021 года. Перевозчики обратились в региональный департамент по тарифам, приложив расходы и доходы.

Общественный транспорт может стать дороже для пассажиров. Фото: Wikimedia Commons

В Новосибирске может подняться цена на проезд в общественном транспорте, перевозчики обратились с подобными заявками в департамент по тарифам Новосибирской области. Об этом стало известно из источника в транспортной сфере АиФ-Новосибирск. Пока нет информации, на сколько поднимется тариф, но заявки подали уже 15% коммерческих перевозчиков и ПАТП-4.

При этом в документе указывается лишь размер расходов и доходов, а не желаемый тариф. Департамент после изучения материалов принимает решение о стоимости самостоятельно.

Сообщается, что МКП «ГорЭлектроТранспорт» запросил увеличить тариф до 30 рублей, а автобусные перевозчики хотят еще большей стоимости проезда. Возможно, что в этом году будет введен единый тариф для всех видов общественного транспорта.

В период с 2014 по 2019 год цены на проезд в Новосибирске стали больше на 5-7 рублей. Последний раз стоимость билета повышался в 2020 году на 1 рубль. В настоящее время одна поездка в трамвае или троллейбусе стоит 24 рубля, в автобусе —  25 рублей, в метро - 26 рублей.

Транспортные предприятия просили большего повышения: метрополитен — 34, 56 рублей, ГЭТ — 26,36 рублей, ПАТП-4 — 46,40 рублей.

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тарифыавтобусыстоимость проезда
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