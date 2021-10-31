В Новосибирске повысят стоимость проезда в общественном транспорте по просьбе перевозчиков

В Новосибирске может подняться цена на проезд в общественном транспорте, перевозчики обратились с подобными заявками в департамент по тарифам Новосибирской области. Об этом стало известно из источника в транспортной сфере АиФ-Новосибирск. Пока нет информации, на сколько поднимется тариф, но заявки подали уже 15% коммерческих перевозчиков и ПАТП-4.
При этом в документе указывается лишь размер расходов и доходов, а не желаемый тариф. Департамент после изучения материалов принимает решение о стоимости самостоятельно.
Сообщается, что МКП «ГорЭлектроТранспорт» запросил увеличить тариф до 30 рублей, а автобусные перевозчики хотят еще большей стоимости проезда. Возможно, что в этом году будет введен единый тариф для всех видов общественного транспорта.
В период с 2014 по 2019 год цены на проезд в Новосибирске стали больше на 5-7 рублей. Последний раз стоимость билета повышался в 2020 году на 1 рубль. В настоящее время одна поездка в трамвае или троллейбусе стоит 24 рубля, в автобусе — 25 рублей, в метро - 26 рублей.
Транспортные предприятия просили большего повышения: метрополитен — 34, 56 рублей, ГЭТ — 26,36 рублей, ПАТП-4 — 46,40 рублей.