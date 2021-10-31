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Как убраться после Хэллоуина: лучшие советы для избавления от трудных пятен в доме

12:30:0410/31/2021
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Пока многие из нас готовятся украшать свои дома, вырезать тыквы и наряжаться, немногие из нас осмеливаются думать о последствиях.

Хэллоуин может быть не для всех, но эти хитрости по уборке выходят далеко за рамки этого праздника. Фото: Pixabay.com

До Хэллоуина осталось совсем мало времени, и независимо от того, собираетесь ли вы изо всех сил или просто побаловать себя несколькими сладкими угощениями в эти выходные, пятна и разливы обязательно появятся - но как вы можете быстро их очистить?

Хэллоуин может быть не для всех, но эти хитрости по уборке выходят далеко за рамки этого жуткого сезона. Пока многие из нас готовятся украшать свои дома, вырезать тыквы и наряжаться, немногие из нас осмеливаются думать о последствиях воздействия тыквенной плоти, искусственной крови и свечного воска на нашу мебель. В то время как выпечки соды и белый уксус может просто прийти на помощь, что действительно работает при удалении жестких, праздничные пятна с вашей собственности, пишет express.co.uk.

Как убрать пятна от шоколада

Уловки или угощения - это все развлечения и игры, пока покрытые шоколадом пальцы ваших детей или внуков не окажутся на вашем диване.

Липкие пятна от конфет и шоколада могут остаться в вашем доме, если они просохнут, но есть способы избавиться от них до того, как они застынут.

Регина Окампо из Cleanipedia рекомендует использовать тупой нож или ложку, чтобы соскоблить остатки этих пятен от сладкого лакомства, прежде чем вытереть их.

Смочите чистую ткань жидкостью для мытья посуды или средством для стирки и прохладной водой, чтобы аккуратно промокнуть пятно.

Переместите ткань внутрь, к центру пятна, чтобы оно не просочилось дальше на диван или другую мягкую мебель.

Если вы имеете дело с вареными сладостями или мармеладом, отправляйтесь в морозильную камеру и возьмите пакет замороженного льда или гороха, чтобы промокнуть и закрепить пятно.

Отколите его тупым предметом и снова протрите водой с моющим средством.

Как убрать поддельные пятна крови

Жуткая правда о поддельной крови заключается в том, что на самом деле очистить ее труднее, чем настоящие пятна крови. Поддельную кровь на масляной основе и косметический макияж сложно очистить простой водой.

Вместо этого эксперты Cleanipedia рекомендуют:

Промокните влажные пятна бумажным полотенцем перед нанесением крема для бритья, чтобы очистить пятно водой и чистой тканью. Удалите поддельную кровь на одежде с помощью талька, чтобы впитать масло, а затем используйте белый уксус, чтобы замочить одежду на ночь перед стиркой. Смочите пятна от краски для лица медицинским спиртом или жидкостью для снятия лака, затем смочите холодной водой и смойте горячей водой.

Как убрать остатки клейкой ленты

Украшения на Хэллоуин - это весело, но липкая лента действительно может оставить след, когда она прикреплена к стеклянным поверхностям, таким как окна и зеркала.

Сняв украшения, протрите липкое пятно мягкой тканью с помощью небольшого количества спирта.

Если вы имеете дело с липкими стенками, просушите остатки липкой ленты феном, чтобы ослабить липкость, и аккуратно снимите ее с помощью небольшого количества лимонного сока.

Как убрать пятна от тыквы

Нет ничего лучше фонаря из тыквы, чтобы проникнуться духом Хэллоуина, но апельсиновая мякоть этих праздничных овощей может оставить оранжевые пятна на коврах, если их небрежно вырезать.

Используйте тупой нож, чтобы удалить остатки с поверхности, и используйте воду, смешанную с равными частями жидкости для мытья посуды, чтобы промокнуть резкое оранжевое пятно, и промойте чистой водой.

Как убрать пятна от воска

Настоящие свечи добавляют жуткости любому празднованию Хэллоуина, но пятна расплавленного воска могут сделать вид еще более пугающим.

Если воск тает и затвердевает на ковре или обивке, попробуйте подержать пакет со льдом, чтобы удалить пятно, прежде чем удалять его тупым ножом.

Специалисты Cleanipedia также рекомендуют накрыть пятно сложенным влажным хлопчатобумажным полотенцем и прогладить его при высокой температуре в течение 10 секунд.

Простое средство для удаления пятен должно помочь удалить любые глубоко укоренившиеся остатки после удаления поверхностного воска.

Всегда используйте свечи безопасно, держитесь подальше от легковоспламеняющихся предметов и мягкой мебели.

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