У трех знаков зодиака 31 октября 2021 года будет тяжелый день

Под воздействием энергии Солнца Скорпиона и Луны в Деве нам напомнят, чего именно мы заслуживаем как в нашей жизни, так и в наших отношениях, что станет катализатором для принятия важных решений в будущем.
Для трех знаков зодиака, у которых 31 октября 2021 года будет тяжелый день, это время года, когда многие из нас находятся в периоде обзора перед началом нового года, что может привести к принятию разных решений с точки зрения нашего жизненного пути, пишет yourtango.com.
Хотя никогда не бывает идеального времени для выполнения любой из этих задач, эта энергия поддерживается сезоном затмений, который начинается 4 ноября с новолунием в Скорпионе.
Это будет последняя серия затмений на текущей оси Стрельца, что означает, что многие кармические уроки и события в нашей жизни завершатся.
Чтобы подготовиться к этому, мы прошли эмоциональное время, исследуя все, что мы создали до этого момента в нашей жизни, что также включает в себя, создали ли мы что-то, что мы чувствуем за честь или нет.
Энергия Скорпиона и Девы представляет собой сочетание эмоциональной глубины с той исцеляющей энергией, которая нам нужна, чтобы начать принимать различные решения в нашей жизни.
К этому добавляется трин Меркурия и Юпитера, который попросит нас задуматься о том, какой выбор мы действительно чувствуем, что нам нужно сделать, и побудит нас говорить с теми, кто связан с изменениями, которые, по нашему мнению, должны произойти.
Вокруг Самайна всегда есть благоприятная энергия, но есть еще и надвигающееся чувство, которое, как мы знаем, заслуживаем лучшего.
Это просто вопрос того, как мы собираемся это получить.
Знаки зодиака, у которых 31 октября 2021 года будет тяжелый день:
Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Как один из самых любвеобильных знаков зодиака, может быть трудно говорить о том, что вам нужно и чего вы хотите в своей жизни, особенно в ваших близких отношениях. Это не потому, что вы мученик, а потому, что вы склонны ставить нужды других выше своих.
Сегодня, однако, будет расти осознание того, что вы тоже имеете значение. То, что вам нужно от тех, кто присутствует в вашей жизни, имеет важное значение для вашего дальнейшего роста, и иногда решения, которые мы откладываем, также являются теми, которые нам нужно принимать больше всего.
Найдите время, чтобы по-настоящему подумать о том, где в своей жизни вы жертвовали или молчали ради других, вместо того, чтобы говорить правду для себя. Это будет непростой разговор, но самые важные никогда не будут.
Что действительно имеет значение, так это возможность излучать ту же энергию, которую вы хотите получить, которая повысит вашу вибрацию, чтобы вы могли начать принимать это в большей степени, иногда просто потому, что мы хотим, чтобы кто-то относился к нам так, как мы того заслуживаем, Значит, они на это способны?
Весы (23 сентября - 22 октября).
Сейчас самое важное, что вам нужно сделать, - это сосредоточиться на том, что вы знаете, что заслуживаете от окружающих.
С таким количеством изменений, которые вы уже внесли в вашу жизнь, трудно почувствовать, что все улажено достаточно, чтобы вы могли видеть результаты этих действий.
Иногда во время этой фазы роста мы возвращаемся к тому, что нас обидело, потому что, по крайней мере, это удобно, но в этой ситуации в глубине души вы знаете, что это не вариант.
Это не значит, что это облегчает жизнь, в некотором смысле сегодня будет тяжелее, потому что мы все еще можем желать, чтобы что-то было для нас хорошо, даже если это не так.
Убедитесь, что вы планируете время с друзьями , особенно с теми, которые приходят к вам всеми необходимыми способами, чтобы вы могли подтвердить, что достойны этого.
В это время важно уметь сдаться и доверять процессу жизни.
Возможно, в данный момент у вас нет ответов на все вопросы, возможно, вы не сможете увидеть, как на самом деле все будет развиваться, но вы можете продолжать удерживать пространство для того, что будет.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Просто потому, что вы чувствуете, что изменились, это не значит, что другой человек изменился. Это важное напоминание, когда вы погружаетесь в энергию сегодняшнего дня, потому что кажется, что вам придется принять важное решение, которое должно будет основываться на логике, а не на сердце.
Вы пережили невероятный период роста и исцеления для себя, когда многие способы, с которыми вы справлялись и даже жили, были подвергнуты испытанию, чтобы вы могли научиться быть более самим собой.
Вы чувствуете, что изменились по мере того, как вы выросли, и что вы больше не тот человек, которым были раньше.
Но это не значит, что каждый способен на такой рост. Осознавайте человека, который приходит в вашу жизнь, будь то друг или любовник, и говорит все правильные вещи, но чьи действия говорят об обратном.
То, что мы хотим, чтобы кто-то наконец увидел свет, не означает, что он это сделал. Но это еще один урок, который вы должны усвоить: иногда, сколько бы раз мы ни пытались, если что-то не должно быть, это никогда не сработает.