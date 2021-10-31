Нефть за $100 от Путина напугала США и Японию

Российский президент Владимир Путин заявил, что цена на нефть может увеличиться до ста долларов за баррель. Власти США, Индии и Японии обеспокоились данным сообщением, об этом пишет Bloomberg.
Как сообщается в издании, после заявления российского лидера, данные страны начали оказывать дипломатическое давление на ОПЕК+, с предложением увеличить добычу «черного золота».
- Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти, — говорится в публикации.
В Японии редко прибегают к данным методам, но власти страны также присоединились к призывам об увеличении добычи. В Китае хранят молчание, но там тоже обеспокоены сложившейся ситуацией.
В издании отмечается, что переговоры в частном порядке проводились между представителями США Японии и Индии, также они обращались к крупным производителям и экспортерам нефти. Усиление давления на ОПЕК+ началось три недели назад, но стало сильнее на фоне роста цены на нефть до показателя 85 долларов за баррель.
В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.
Ранее в ОПЕК+ заявили, что в вопросе наращивания добычи нефти необходимо проявлять осторожность, именно эти заявления и могли стать причиной роста стоимости барреля.