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Нефть за $100 от Путина напугала США и Японию

5:16:2310/31/2021
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Bloomberg сообщает, что после заявления российского президента о повышении стоимости барреля нефти, власти государств призывают ОПЕК+ увеличивать добычу.

Добыча нефти становится прибыльнее. Фото: Pixabay

Российский президент Владимир Путин заявил, что цена на нефть может увеличиться до ста долларов за баррель. Власти США, Индии и Японии обеспокоились данным сообщением, об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается в издании, после заявления российского лидера, данные страны начали оказывать дипломатическое давление на ОПЕК+, с предложением увеличить добычу «черного золота».

- Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти, — говорится в публикации.

В Японии редко прибегают к данным методам, но власти страны также присоединились к призывам об увеличении добычи. В Китае хранят молчание, но там тоже обеспокоены сложившейся ситуацией.

В издании отмечается, что переговоры в частном порядке проводились между представителями США Японии и Индии, также они обращались к крупным производителям и экспортерам нефти. Усиление давления на ОПЕК+ началось три недели назад, но стало сильнее на фоне роста цены на нефть до показателя 85 долларов за баррель.

В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.

Ранее в ОПЕК+ заявили, что в вопросе наращивания добычи нефти необходимо проявлять осторожность, именно эти заявления и могли стать причиной роста стоимости барреля.

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нефтьсокращение добычистоимость барреляОПЕКВладимир Путин
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