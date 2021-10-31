Есть жизнь после смерти? Четыре реальных истории читателей, которые заставляют поверить

В феврале этого года клинический психолог Ванесса Мур написала для ВАС о знаках, которые она получает от своего покойного мужа в виде белых перьев. Мы были завалены электронными письмами и письмами о подобном опыте.
Здесь четыре читателя делятся своими историями, пишет dailymail.co.uk.
«Я нажал на дверной звонок и почувствовал, что мама со мной»75-летняя Джиллиан Уокер живет в Уивенхо, графство Эссекс, со своим 75-летним мужем Питером. У нее двое детей и четверо внуков. Через пару месяцев после смерти моей матери Анны в конце декабря 2008 года мой брат позвонил мне и сказал, что неожиданно его дверной звонок, который он купил вскоре после смерти мамы, начал играть музыкальное произведение кларнетист Акер Билк. Это был модный дверной звонок с выбором из десяти мелодий, который он поставил на вестминстерские куранты с тех пор, как купил его.
Он сказал мне, что он не только играл эту новую мелодию - один из десяти вариантов - но это происходило, когда никого не было за дверью. И, несмотря на то, что он вернул его обратно к курантам, это продолжалось.
Я сразу понял, что это знак от мамы. Она так сильно любила музыку Акера Билка, что мы даже сыграли ее на ее похоронах.
Я решил, что мне нужно увидеть и услышать, как это происходит. Когда я нажал на дверной звонок и услышал знакомую мелодию, я сказал: «Привет, мама».
Я знал, что она была со мной, и чувствовал невероятное утешение. Несколько месяцев спустя мой брат переехал из дома, оставив дверной звонок, который ознаменовал окончание сигналов от мамы. Тем не менее, спустя более десяти лет, я все еще улыбаюсь, когда думаю об этом.
Я не верю, что у человека просто заканчивается энергия, когда он умирает. Это был ее способ дать мне понять, что куда бы она ни пошла, она довольна.
«Я не покупаю печенье, но все равно нахожу крошки»Хейзел Дуглас 70 лет. Она разведена и живет в Норидже.
У меня не было возможности попрощаться с отцом Гарри перед его смертью. Он умер в больнице, где после инсульта ожидал операции на сердце, и я не успел.
Папе было 95, но это не облегчает потерю кого-то или признание того, что у вас не было последнего момента с ним.
Я считаю, что многочисленные знаки, которые папа присылал мне после своей смерти в 2018 году, через три года после смерти моей мамы, должны дать мне понять, что он все еще каким-то образом со мной.
Первый пришел всего через три дня после его смерти. Я навещал его несколько раз в неделю, и я читал Daily Mail, а он читал Daily Mirror. Особенно ему нравились страницы, посвященные спорту и головоломкам. В тот день все еще шатается.
После его смерти я взял свой экземпляр «Почты», в центре которого были страницы со спортивными состязаниями и головоломками из «Зеркала». Я застыла - не поверила своим глазам. Я немедленно пошел к газетному киоску, чтобы посмотреть, не перепутались ли случайно все бумаги. Но нет, это было только мое.
Вскоре после этого мы с братом были в доме отца, собирая эмоциональные силы, чтобы начать разбирать его вещи. Я поднял глаза и посмотрел на меня через окно, как малиновка. Несколько минут он сидел совершенно неподвижно на подоконнике, не дрогнув взглядом. Я знал, что это был папа, который побуждал меня взяться за дело и сделать то, что должно быть сделано.
Но, безусловно, самый необычный знак, который я получил, - это то, что однажды утром я надел халат и полез в карман, чтобы найти в нем горсть пищеварительных крошек печенья. Я не ем печенье, я даже не держу их дома, но я знаю кое-кого, кто их любил - папа.
«Их дух вернулся в виде птиц»73-летняя Салли Треганован живет в Танбридж-Уэллс со своим 70-летним мужем Майком.
Это не просто люди, которые отправляют сообщения после своей смерти - мне посчастливилось получить знаки от двух наших умерших собак, что их дух все еще со мной.
В 2000 году мы с мужем удочерили Крисси и Холли, пару восьминедельных беспородных щенков, которых нашли брошенными на городской свалке в Шеффилде. У нас нет детей - наши домашние животные - это наши младенцы, - а Крисси и Холли прожили лучшую жизнь, живя между нашими домами в Сассексе и Дордонь во Франции.
В 2014 году наш французский ветеринар усыпил Крисси после того, как у нее развилось заболевание печени, и когда она ускользнула, маленькая малиновка посмотрела на меня в окно ветеринарной клиники. Я знал, что это она.
После ее смерти мы поехали в Северную Испанию в нашем автодоме с Холли, слишком обездоленными, чтобы ехать домой, где мы так остро ощущали бы отсутствие Крисси. После прогулки по пляжу я был остановлен видом маленькой малиновки, крепко спящей на ступеньках нашего автодома. Осознание того, что она все еще рядом, помогло мне успокоить мое горе.
В 2016 году пришло время попрощаться с Холли, которая также мирно скончалась во Франции после сердечного приступа. И снова она пришла к нам в форме птицы, всего через несколько часов после своей смерти, в виде красного коршуна, визжа и пролетая над нашим бассейном - она всегда была более шумной и сумасшедшей из пары.
С тех пор мы несколько раз видели малиновку и красного воздушного змея: однажды воздушный змей пролетел впереди нашей машины на несколько миль, когда мы готовились покинуть Францию, когда мы продали там наш дом, и мы также нашли спящую малиновку. в нашем автодоме.
Когда это происходит, я плачу, но радостно. Я все еще ужасно скучаю по Крисси и Холли, так что чувствовать, что я все еще связан с ними, замечательно.
Теперь у нас есть новая собака - еще одна спасательница по имени Софи, брошенная на обочине автострады, - но мы никогда не забудем Крисси и Холли. Я считаю, что посланные ими сигналы - это их способ сказать, что они никогда не забудут нас.
«Бабочка сообщила мне, что с моим сыном все в порядке»Джейн, 55 лет, живет в Лондоне со своим 55-летним мужем Майклом.
Как скажет вам любой родитель, потерявший ребенка, боль и чувство того, что какая-то часть меня отсутствует, никогда не проходят. Тем не менее, знаки, которые послал мне мой сын, очень утешили меня и только подтвердили мою веру в загробную жизнь.
Чарльзу * было 19 лет, когда он неожиданно скончался от реакции на лекарство, которое он принимал. Он был на пороге поступления в университет, вся его жизнь была впереди, и его смерть опустошила нашу семью.
Через два дня после смерти Чарльза в 2019 году я пошла гулять в парк со своей лучшей подругой, которая была его крестной матерью. Сидя на скамейке, мы оба контужены, самая красивая красная бабочка адмирала приземлилась мне на колено.
Вместо того, чтобы улететь через секунду или две, он несколько минут сидел, прежде чем переместиться к колену моей подруги, а затем к ее груди, рядом с ее сердцем. Когда он вернулся к моему колену, я даже смог его сфотографировать, настолько он был невозмутим с нашей стороны.
Я всегда был духовным человеком и, уже знакомый с символикой бабочек, олицетворяющих возрождение и новую жизнь, я без сомнения знал, что яркая бабочка была способом Чарльза дать мне понять, что с ним все в порядке.
Через день такая же бабочка появилась в нашем саду, а вскоре после этого, в первый День отца после смерти Чарльза, мы с Майклом заметили, как она порхает вокруг нас, когда мы гуляли.
Близкие друзья и родственники разделяют мою веру в то, что это знак Чарльза. Помимо разговоров о нем и хранения его фотографий в доме, поиск красных адмиралов - еще один способ сохранить ему жизнь в наших сердцах.
Ни один родитель не должен пережить своего ребенка, но знание того, что его дух каким-то образом живет, и то, что он хотел, чтобы я это знал, принесло мне огромное чувство покоя.