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МХАТ отменил спектакль с участием Бузовой - билеты не покупают

6:27:5810/31/2021
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2 ноября зрители не увидят «Чудесного грузина». Гендиректор театра Владимир Кехман заявил, что спектакль не снимается с репертуара, а переносится на более поздний срок.

Спектакль с Бузовой пока не выйдет во МХАТ. Фото: buzova86/Instagram

Ольга Бузова не выйдет на сцену МХАТ 2 ноября — спектакль отменен в связи с плохой продаваемостью билетов. Об этом стало известно из сообщения на сайте Московского Художественного академического театра имени Горького.

Решение об отмене постановки на начало ноября принял гендиректор театра Владимир Кехман, ранее возглавлявший Новосибирский театр оперы и балета, при этом он заявил, что спектакль не снимается с репертуара, а переносится на более поздний срок.

Участие Бузовой в постановке на сцене МХАТ вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей и актеров - скандально известная медийная личность занимается абсолютно всем и делает это не очень качественно. Сергей Безруков раскритиковал решение руководства театра.

6 июня стало известно о привлечении телеведущей к участию в спектакле «Чудесный грузин». Худрук театра Эдуард Бояков пояснил, что "феномен Бузовой" сравним с популярностью американского художника Энди Уорхола, и ее участие в постановке должно было привлечь к театру дополнительное внимание со стороны публики.

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