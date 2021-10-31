Прогноз магнитных бурь зимой 2021-2022: даты геоударов в декабре, январе и феврале

Метеочувствительным людям важно знать заранее даты, в которые будет магнитная буря, чтобы быть готовым к ее удару. Так человек заранее сможет подготовить необходимые медикаменты, аппарат для измерения давления в случае, если он страдает от перепадов давления.
Прогноз магнитных бурь на зиму 2021/2022 год.
Декабрь.
3-4 декабря людей ожидает незначительной интенсивности магнитная буря. В этот день у людей может наблюдаться апатия, перепады настроения и вялость.
6-7 декабря. Слабая по силе магнитная буря, однако пожилым людям в эти дни лучше больше находится дома, особенно во время гололеда.
13 декабря. Магнитная буря средней силы. Люди будут ощущать в этот день снижение активности и минимальную трудоспособность.
16 декабря. Средней силы магнитная буря начнется во второй половине дня, продлится недолго. День будет сопровождаться подавленным настроением и апатией. Откажитесь от кофе и алкоголя.
19 декабря. Пройдет слабая магнитная буря, преимущественно в утренние часы. Следите за своим здоровьем, особенно те, у кого есть хронические заболевания.
20-23 декабря. Пройдет ряд вспышек разного интервала. Следите за своим здоровьем, пейте отвар из валерианы и ромашки.
27 декабрь. Сильная, но короткая магнитная буря, которая будет в полуденное время. Постарайтесь остаться дома и не нервничать.
Январь.
5-7 января. Это слабая магнитная буря, которую ощутят только метеозависимые люди.
18 января, незначительная по воздействию магнитная буря. Сильных изменений в здоровье метеозависимые люди не увидят.
20-21 января. Магнитная буря средней силы. Метеозависимые люди смогут ощутить ее воздействие.
Февраль.
1-2 февраля. Магнитная буря средней силы. Всем метеозависимым людям рекомендуется ответственно отнеситесь к своему здоровью.
7-9 февраля. Слабая буря, которую смогут ощутить не многие.
15 февраля. Очень кратковременная вспышка, которая продлится не больше нескольких часов.
22 и 27 февраля. Кратковременная магнитная буря. Держите в эти дни свои эмоции под контролем, возможно нервное перенапряжение.