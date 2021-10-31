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Прогноз магнитных бурь зимой 2021-2022: даты геоударов в декабре, январе и феврале

7:00:2810/31/2021,Анна Филатова
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15 февраля. Очень кратковременная вспышка, которая продлится не больше нескольких часов.

Магнитные бури, которые пройдут в декабре, январе и феврале 2021-2022 года.
Магнитные бури, которые пройдут в декабре, январе и феврале 2021-2022 года. Фото: Рexels.com

Метеочувствительным людям важно знать заранее даты, в которые будет магнитная буря, чтобы быть готовым к ее удару. Так человек заранее сможет подготовить необходимые медикаменты, аппарат для измерения давления в случае, если он страдает от перепадов давления.

Прогноз магнитных бурь на зиму 2021/2022 год.

Декабрь.

3-4 декабря людей ожидает незначительной интенсивности магнитная буря. В этот день у людей может наблюдаться апатия, перепады настроения и вялость.

6-7 декабря. Слабая по силе магнитная буря, однако пожилым людям в эти дни лучше больше находится дома, особенно во время гололеда.

13 декабря. Магнитная буря средней силы. Люди будут ощущать в этот день снижение активности и минимальную трудоспособность.

16 декабря. Средней силы магнитная буря начнется во второй половине дня, продлится недолго. День будет сопровождаться подавленным настроением и апатией. Откажитесь от кофе и алкоголя.

19 декабря. Пройдет слабая магнитная буря, преимущественно в утренние часы. Следите за своим здоровьем, особенно те, у кого есть хронические заболевания.

20-23 декабря. Пройдет ряд вспышек разного интервала. Следите за своим здоровьем, пейте отвар из валерианы и ромашки.

27 декабрь. Сильная, но короткая магнитная буря, которая будет в полуденное время. Постарайтесь остаться дома и не нервничать.

Январь.

5-7 января. Это слабая магнитная буря, которую ощутят только метеозависимые люди.

18 января, незначительная по воздействию магнитная буря. Сильных изменений в здоровье метеозависимые люди не увидят.

20-21 января. Магнитная буря средней силы. Метеозависимые люди смогут ощутить ее воздействие.

Февраль.

1-2 февраля. Магнитная буря средней силы. Всем метеозависимым людям рекомендуется ответственно отнеситесь к своему здоровью.

7-9 февраля. Слабая буря, которую смогут ощутить не многие.

15 февраля. Очень кратковременная вспышка, которая продлится не больше нескольких часов.

22 и 27 февраля. Кратковременная магнитная буря. Держите в эти дни свои эмоции под контролем, возможно нервное перенапряжение.

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солнцеземлямагнитные бури
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