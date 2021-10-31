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График работы ЦГБ Бердска в нерабочие дни до 7 ноября составили в горбольнице

5:57:0610/31/2021
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Врачи будут принимать пациентов в сокращенном режиме. А пункты вакцинации от коронавируса 1,2 и 3 ноября будут работать до самого вечера.

Поликлиника в центре Бердска будет 4, 5 и 6 ноября работать с 9.00. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

После введения по всей России нерабочих дней Бердская ЦГБ составила график работы на этот период. Новые ограничительные меры должны помочь снизить заболеваемость коронавирусом, поэтому россиянам рекомендуют не выходить из дома.

Как сообщили в горбольнице Бердска, в период нерабочих дней до 7 ноября включительно будут работать не только поликлиники, но и пункты вакцинации от ковида.

График работы отделений Бердской ЦГБ с 1 по 7 ноября

Взрослая поликлиника №1 – ул. Островского, 53 и взрослая поликлиника №2 – ул. Боровая, 109:
1, 2, 3 ноября - прием врачей и обслуживание вызовов в обычном режиме;
4, 5, 6 ноября - прием дежурного терапевта с 9.00 до 15.00.

Детская поликлиника №1 – ул. К. Маркса, 28 и детская поликлиника №2 – Микрорайон, 41А:
1, 2, 3 ноября – прием врачей и обслуживание вызовов в обычном режиме;
4, 5, 6 ноября – приём дежурного педиатра с 9.00 до 15.00.

Женская консультация – ул. Пушкина, 172:
1, 2, 3 ноября – прием врачей в обычном режиме;
6 и 7 ноября – прием дежурного врача с неотложными обращениями с 10.00 до 14.00.

Стоматология – ул. Пушкина, 172:
1, 2, 3 ноября - прием врачей в обычном режиме;
5 и 6 ноября – прием с неотложными обращениями с 9.00 до 15.00;
4 и 7 ноября – прием с неотложными обращениями в приемном покое хирургического отделения – ул. Боровая, 109.

Пункты вакцинации против COVID-19 – ул. Пушкина, 172 и ул. Островского, 53: 1, 2, 3 ноября - с 8.00 до 20.00; 4, 5, 6, 7 ноября – с 9.00 до 15.00.

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