График работы ЦГБ Бердска в нерабочие дни до 7 ноября составили в горбольнице

После введения по всей России нерабочих дней Бердская ЦГБ составила график работы на этот период. Новые ограничительные меры должны помочь снизить заболеваемость коронавирусом, поэтому россиянам рекомендуют не выходить из дома.
Как сообщили в горбольнице Бердска, в период нерабочих дней до 7 ноября включительно будут работать не только поликлиники, но и пункты вакцинации от ковида.
График работы отделений Бердской ЦГБ с 1 по 7 ноября
Взрослая поликлиника №1 – ул. Островского, 53 и взрослая поликлиника №2 – ул. Боровая, 109:
1, 2, 3 ноября - прием врачей и обслуживание вызовов в обычном режиме;
4, 5, 6 ноября - прием дежурного терапевта с 9.00 до 15.00.
Детская поликлиника №1 – ул. К. Маркса, 28 и детская поликлиника №2 – Микрорайон, 41А:
1, 2, 3 ноября – прием врачей и обслуживание вызовов в обычном режиме;
4, 5, 6 ноября – приём дежурного педиатра с 9.00 до 15.00.
Женская консультация – ул. Пушкина, 172:
1, 2, 3 ноября – прием врачей в обычном режиме;
6 и 7 ноября – прием дежурного врача с неотложными обращениями с 10.00 до 14.00.
Стоматология – ул. Пушкина, 172:
1, 2, 3 ноября - прием врачей в обычном режиме;
5 и 6 ноября – прием с неотложными обращениями с 9.00 до 15.00;
4 и 7 ноября – прием с неотложными обращениями в приемном покое хирургического отделения – ул. Боровая, 109.
Пункты вакцинации против COVID-19 – ул. Пушкина, 172 и ул. Островского, 53: 1, 2, 3 ноября - с 8.00 до 20.00; 4, 5, 6, 7 ноября – с 9.00 до 15.00.