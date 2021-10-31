Как отучить ребенка обманывать? Пять эффективных наказаний

Врущий. Ваш ребенок делает это, и мой тоже. Иногда это легко раскрыть, иногда нет. В любом случае, никто из родителей не застрахован.
Я ясно для моих детей разницу между ложью во всяком случае и настоящей ложью, пишет yourtango.com.
Если бабушка Тельма попросит свою внучку Мию поделиться мнением о ее последнем наряде, Миа не должна говорить, что рубашка из полиэстера с кроп-топом делает бабушку жирной. Также ей не следует напоминать бабушке, что пожилым людям нельзя даже носить укороченные топы, особенно слишком узкие.
Как объяснить детям хорошую и плохую ложьЯ объясняю своим детям ложь тем, что есть хорошая ложь и плохая ложь. Дети говорят плохую ложь, когда они сделали что-то не так, и не хотят попасть в беду. Хорошая ложь предназначена для того, чтобы люди не обижались.
Они также могут уберечь людей от опасности. Если у Билли есть свой любопытный друг-пироманьяк, а бесстрашный огненный жук хочет поиграть спичками, возможно, пришло время для хорошей лжи. Было бы замечательно, если бы Билли сказал: «Играть спичками опасно, вы никогда не должны этого делать».
Но, к сожалению, не все дети настолько сильны. Следующее, что мог бы сказать Билли, это: «У нас нет спичек. Давайте вместо этого покатаемся на велосипедах».
Я лгу на все сто. Вы тоже это делаете. Некоторые из нас настолько хороши в своей лжи, что мы потеряли способность знать, действительно ли мы говорим правду.
Я говорю: «О, эти туфли великолепны!» Я думаю: «Серьезно, эти штуки выглядят как лодочки-бугеры на каблуках».
Я говорю: «Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова». Я думаю: «Если мне придется снова увидеть тебя, я надеюсь, что не забуду сначала выпить несколько бокалов вина».
Хотя важно научить детей двум различным типам лжи , «хорошая ложь» - это не то, что маленькие дети должны будут делать часто.
Чаще всего вы будете иметь дело с ложью: «Нет, я не ел это печенье» (ваш образ: крошки и шоколад размазаны по всему лицу вашего ребенка). Или: «Нет, я не брал солнцезащитные очки Camryn» (ваш образ: вы находите пропавшие солнцезащитные очки, спрятанные в наволочке вашего ребенка, завернутые в туалетную бумагу).
Ваше потомство будет лгать от умеренного до тяжелого до конца вашей жизни. Вам нужен план игры и варианты, выходящие за рамки тайм-аутов или порки.
Вам нужны логические следствия, чтобы соответствовать поведению. Вашему ребенку необходимо принять участие в наказании, которое поможет ему вспомнить правду.
5 советов для родителей, как научить детей лгатьЧто вам нужно, так это лживое лекарство, наполненное пятью ингредиентами истины. Прочтите и обсудите их с ребенком, прежде чем выйдет следующая ложь. Таким образом, ваш херувим знает, что может случиться после следующей лжи.
(Обратите внимание, это только для домашнего использования. Если вы учитель и заставляете ученика чистить унитаз, вас уволят. Не говорите, что я вас не предупреждал.)
1. Откройте для себя скрытую «правду».
Скрытые истины бесконечны. Например, если вы оставите огурец в холодильнике слишком долго, он разложится и превратится в белую кремообразную жидкость. Эти тошнотворные соки будут сочиться ко всему, к чему они прикасаются.
Ваш ребенок может узнать эти и многие другие истины, вымыв холодильник перед тем, как его мыть.
Всевозможные скрытые истины можно найти во всевозможных отвратительных местах: в туалетах, мусорных баках, грязной посуде, на полу и даже под подушками дивана. Подоконники часто содержат истины, кишащие насекомыми, а плинтусы несут истины, зараженные пылью.
Подумайте о соответствующей возрасту отвратительной работе, и пусть ваш ребенок откроет для себя ее скрытые истины, убрав ее. Когда ваш ребенок закончит, спросите: «Какие скрытые истины вы нашли?»
Может быть, это был мазок в туалете или странный запах смерти при вывозе мусора. Возможности для истины безграничны.
2. Оставайтесь «верными» в письме.
Когда я был ребенком, мама заставляла меня сто раз написать: «Я не буду лгать маме и отцу». Я абсолютно ненавидел такие последствия, но должен вам сказать, это заставило меня дважды подумать, прежде чем я снова солгал.
Конечно, я снова солгал, но это все же помогло мне вспомнить, что я не должен.
3. Будьте «трусливым» по отношению к чему-то веселому и захватывающему.
У вашего ребенка приближается день рождения? А как насчет плавания с друзьями по соседству?
Чтобы помочь ребенку не забыть говорить правду, заставьте его вести себя «чопорно» на следующем захватывающем мероприятии. Опоздание на тридцать минут должно помочь. Помните, что последствия работают лучше всего, когда их раздают сразу, поэтому выберите событие раньше, чем позже.
4. Поддержите наших «настоящих» американских героев.
Попросите ребенка принести вам копилку или кошелек. Затем решите, сколько стоит их ложь. Возьмите их деньги и помогите им отправить их в войска с благодарственным письмом за их службу.
5. Совершите «настоящий» добрый поступок.
Это шанс для вашего ребенка узнать, что настоящий поступок доброты поможет сообществу или кому-то из нуждающихся.
Попросите вашего старшего ребенка постричь газон своему деду.
Отведите ребенка в местный дом престарелых, чтобы навестить пожилых людей. Попросите маленького ребенка сделать карточки на пятерых больных детей и отправить карточки в местную детскую больницу (если они неразборчивы, просто выбросьте их - дело не в карточках). Проявите творческий подход в зависимости от возраста вашего ребенка и возможностей, которые вас окружают.
Наконец, при описании последствий назовите ингредиенты такими, какие они есть.
Сказать ребенку просто помыть холодильник не напоминает ему или ей быть правдивым, как если бы вы попросили своего ребенка найти «правду» в холодильнике.
Для родителей нормально быть «назойливым». Знание тонкостей того, что делает ваш ребенок, - вот что помогает вам обеспечить защиту. Как только ваш ребенок усвоит одну из вышеперечисленных «истин», вы должны объявить «перемирие». Пришло время простить и двигаться дальше. Если ложь снова выйдет наружу, им может понадобиться еще «лекарство».
Ключ, как и любое хорошее воспитание, - это начать рано. Тактика воспитания не сработает так хорошо, если вы начнете использовать ее, когда ваш ребенок подросток.
Кроме того, если вы сами «вводите в заблуждение» (да, это мой хороший способ сказать навязчивый лжец ), не ожидайте, что ваш обманщик будет другим.