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В Томске скончалась старушка, за которой ухаживал переодевшийся медиком и тайно пробравшийся в ковидный госпиталь внук

7:26:4510/31/2021
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Пенсионерка в возрасте 84 лет находилась в больнице без должного ухода. Она умерла после того, как ее перевели в реанимацию. В региональном минздраве рассказали, от чего погибла пожилая пациентка.

В больнице Томска умерла бабушка, чей внук пробрался в отделение. Фото: Pixabay
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Пожилая пациентка, за которой ухаживал внук, пробравшийся в ковидный госпиталь Томска благодаря спецодежде, умерла. Об этом стало известно из сообщения областного депздрава в Telegram-канале.

- 84-летняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась 30 октября в 19:32 (15:32 мск) в реанимационном отделении госпиталя, — говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что состояние пожилой пациентки резко ухудшилось (она находилась под ИВЛ) -  ухудшились дыхание и сердечная деятельность. Несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводили специалисты, пациентка умерла.

Заведующий реанимацией принес соболезнования родным умершей. Причиной смерти названы коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Поступила пациентка 21 октября, на тот момент у нее уже была полисегментарная пневмония, осложненная коморбидной патологией и болезнью Альцгеймера.

История с госпитализацией данной пациентки стала известна всей стране благодаря тому, что ее внук пробрался в госпиталь и снял все, что там происходит, сообщал "Курьер.Среда". Мужчине позвонила соседка пожилой женщины по палате и рассказала, что та лежит без ухода, к ней никто не подходит и она, вероятно, скоро умрет. Внук достал костюм врача и прошел на территорию госпиталя, все что он там видел снимал на телефон — бабушка лежала вся в в своих испражнениях, за ней действительно не было ухода.

После того, как парня «разоблачили» он поехал в Москву, чтобы написать жалобу в СК, но его не приняли. В это время он потерял работу из-за огласки истории. Он остался без средств и не может вернуться в Томск.

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