Как вкусно и сочно приготовить свинину, утку и говядину на Рождество? Советы королевского шеф-повара

До Рождества осталось мало времени, а в супермаркетах уже есть запасы продуктов на праздничный период. Но что вы будете есть в большой день - и как вы это будете готовить?
Знаменитый шеф-повар Мишлен и один из бывших поваров королевы, Джефф Бейкер, поделился своими любимыми мясными блюдами, чтобы подать их друзьям и семье на Рождество. По словам Джеффа, на обеденном столе есть еще четыре вида мяса: утка, свинина, говядина и оленина, пишет express.co.uk.
Джефф поделился своим кулинарным опытом, своими главными советами о том, как улучшить различные виды мяса.
Бывший шеф-повар рассказал, как приготовить центральные блюда и с какими ароматами их сочетать.
УткаХотя утка обычно ассоциируется с блинами, соусом хойсин и пекинскими ароматами, утка также является отличным рождественским выбором.
Джефф сказал: «Утка всегда должна быть удовлетворительно сочной и богатой - вкусы, которые не должны быть чужды вашему рождественскому столу.
«В идеальном виде, эти птицы прекрасно подходят для запекания целиком, как главного события Рождества.
«Если вы выберете утку в этом году, я бы порекомендовал сочетать вашу птицу со вкусом фруктов и орехов - в идеале - начинку из сливового пудинга, каштанов и хрустящего жареного картофеля».
Шеф-повар добавил, что «подготовка - это ключ к успеху», поэтому поварам следует учитывать вес утки перед тем, как запекать ее.
Джефф сказал: «После того, как вы взвесите птицу, наколите ее всю кожу, прежде чем ошпарить макушку литром кипятка, а затем оставьте ее сушиться на воздухе в холодильнике на ночь.
«Когда утка будет готова к жарке, осторожно помассируйте мясо с небольшим количеством масла и морской соли и дайте ему остыть до комнатной температуры.
«Для достижения наилучших результатов не забудьте положить утиную грудку вверх в большой противень с толстым дном для жарения на подставку с нарезанным луком, морковью и зелеными яблоками.
«Мелодия овощей и фруктов чудесно дополнит птицу».
СвининаПо словам Джеффа, в сочетании с зимними фруктами «сочная свинина может действительно выделить ваш рождественский ужин».
Он добавил: «При добавлении фруктовых ароматов пикантный вкус качественной свиной корейки усиливается, создавая действительно восхитительное сочетание. Я бы порекомендовал сервировать вашу решетку с сезонной капустой, жареным картофелем и, конечно же, яблочным соусом ».
Главный совет Джеффа при приготовлении свинины - предварительно приправить ее морской солью.
«Для лучшего аромата и вкуса положите свиной жир на поднос с овощами - обычно луком, сельдереем и морковью - перед тем, как поместить в центр духовки и запекать в течение 20 минут при 23 градусах Цельсия», - сказал шеф-повар.
«После этого уменьшите температуру до 160 градусов по Цельсию и запекайте еще 20 минут, чтобы внутренняя температура свинины достигла 65 градусов по Цельсию.
«Чтобы закончить центральное блюдо, увеличьте температуру до 230 градусов по Цельсию и продолжайте жарить еще 15 минут - так треск будет еще более хрустящим.
«Для оптимального вкуса не забудьте отдохнуть не менее 30 минут перед нарезкой».
ГовядинаЕсли бы не Рождество, говядина - отличный вариант для Дня подарков.
Джефф сказал: «В сочетании с правильным вкусом аппетитная вырезка из говядины обязательно понравится вашим гостям на это Рождество.
«Чтобы добиться насыщенного и сладкого вкуса, я предлагаю добавить в жаркое чеснок и бальзамический уксус.
«Вы даже можете отказаться от традиционного жареного картофеля и выбрать немного гратен дофинуа, а также жареный лук-шалот и насыщенный соус из красного вина».
Бывший шеф-повар королевы добавил: «Чтобы обслужить массы в это Рождество, вам, вероятно, понадобится большой противень для жарки с тяжелым дном для говяжьего сустава.
«Сделайте подставку из грубо нарезанных овощей, состоящих из лука, сельдерея и моркови, а также лаврового листа и веточки времени. Не забудь перец горошком.
ОленинаНаконец, Джефф порекомендовал подавать оленину к рождественскому столу, если ни одно другое мясо не порадует вас.
Он сказал: «Чрезвычайно богатый по вкусу и насыщенный цвет, оленину можно наслаждаться с крепкими соусами и твердыми травами: в сочетании с правильным балансом вкуса оленина может стать серьезным украшением сезонного шоу.
«Отличительный вкус оленины хорошо сочетается с праздничными фруктовыми ароматами, такими как чернослив, изюм, клюква и абрикосы.
«Если вам нравится рождественский напиток, то просачивание фруктов коньяка в нежном бренди наверняка согреет вашу тарелку.
«Сделайте свою трапезу еще более праздничной, посидив оленину с жареным пастернаком, брюссельской капустой и насыщенным соусом из красного вина».
Для идеального приготовления нарезку оленины хорошего качества требуется всего 20 минут.
Джефф объяснил: «На сильном огне тщательно обжаривайте и жарьте оленину в течение примерно 15 минут и обязательно переверните ее один или два раза.
«Если все сделано правильно, оленина должна быть мягкой на ощупь, с небольшой пружиной при нажатии большим пальцем.
«Если вы стремитесь к восхитительно редкому послевкусию, то ваша оленина перед отдыхом должна иметь внутреннюю температуру 50 градусов по Цельсию».