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Как вкусно и сочно приготовить свинину, утку и говядину на Рождество? Советы королевского шеф-повара

1:30:1610/31/2021
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Знаменитый шеф-повар Мишлен и один из бывших поваров королевы, Джефф Бейкер, поделился своими любимыми мясными блюдами, чтобы подать их друзьям и семье на Рождество.

Утка - хорошая альтернатива индейке на это Рождество. Фото: Еxpress.co.uk

До Рождества осталось мало времени, а в супермаркетах уже есть запасы продуктов на праздничный период. Но что вы будете есть в большой день - и как вы это будете готовить?

Знаменитый шеф-повар Мишлен и один из бывших поваров королевы, Джефф Бейкер, поделился своими любимыми мясными блюдами, чтобы подать их друзьям и семье на Рождество. По словам Джеффа, на обеденном столе есть еще четыре вида мяса: утка, свинина, говядина и оленина, пишет express.co.uk.

Джефф поделился своим кулинарным опытом, своими главными советами о том, как улучшить различные виды мяса.

Бывший шеф-повар рассказал, как приготовить центральные блюда и с какими ароматами их сочетать.

Утка

Хотя утка обычно ассоциируется с блинами, соусом хойсин и пекинскими ароматами, утка также является отличным рождественским выбором.

Джефф сказал: «Утка всегда должна быть удовлетворительно сочной и богатой - вкусы, которые не должны быть чужды вашему рождественскому столу.

«В идеальном виде, эти птицы прекрасно подходят для запекания целиком, как главного события Рождества.

«Если вы выберете утку в этом году, я бы порекомендовал сочетать вашу птицу со вкусом фруктов и орехов - в идеале - начинку из сливового пудинга, каштанов и хрустящего жареного картофеля».

Шеф-повар добавил, что «подготовка - это ключ к успеху», поэтому поварам следует учитывать вес утки перед тем, как запекать ее.

Джефф сказал: «После того, как вы взвесите птицу, наколите ее всю кожу, прежде чем ошпарить макушку литром кипятка, а затем оставьте ее сушиться на воздухе в холодильнике на ночь.

«Когда утка будет готова к жарке, осторожно помассируйте мясо с небольшим количеством масла и морской соли и дайте ему остыть до комнатной температуры.

«Для достижения наилучших результатов не забудьте положить утиную грудку вверх в большой противень с толстым дном для жарения на подставку с нарезанным луком, морковью и зелеными яблоками.

«Мелодия овощей и фруктов чудесно дополнит птицу».

Свинина

По словам Джеффа, в сочетании с зимними фруктами «сочная свинина может действительно выделить ваш рождественский ужин».

Он добавил: «При добавлении фруктовых ароматов пикантный вкус качественной свиной корейки усиливается, создавая действительно восхитительное сочетание. Я бы порекомендовал сервировать вашу решетку с сезонной капустой, жареным картофелем и, конечно же, яблочным соусом ».

Главный совет Джеффа при приготовлении свинины - предварительно приправить ее морской солью.

«Для лучшего аромата и вкуса положите свиной жир на поднос с овощами - обычно луком, сельдереем и морковью - перед тем, как поместить в центр духовки и запекать в течение 20 минут при 23 градусах Цельсия», - сказал шеф-повар.

«После этого уменьшите температуру до 160 градусов по Цельсию и запекайте еще 20 минут, чтобы внутренняя температура свинины достигла 65 градусов по Цельсию.

«Чтобы закончить центральное блюдо, увеличьте температуру до 230 градусов по Цельсию и продолжайте жарить еще 15 минут - так треск будет еще более хрустящим.

«Для оптимального вкуса не забудьте отдохнуть не менее 30 минут перед нарезкой».

Говядина

Если бы не Рождество, говядина - отличный вариант для Дня подарков.

Джефф сказал: «В сочетании с правильным вкусом аппетитная вырезка из говядины обязательно понравится вашим гостям на это Рождество.

«Чтобы добиться насыщенного и сладкого вкуса, я предлагаю добавить в жаркое чеснок и бальзамический уксус.

«Вы даже можете отказаться от традиционного жареного картофеля и выбрать немного гратен дофинуа, а также жареный лук-шалот и насыщенный соус из красного вина».

Бывший шеф-повар королевы добавил: «Чтобы обслужить массы в это Рождество, вам, вероятно, понадобится большой противень для жарки с тяжелым дном для говяжьего сустава.

«Сделайте подставку из грубо нарезанных овощей, состоящих из лука, сельдерея и моркови, а также лаврового листа и веточки времени. Не забудь перец горошком.

Оленина

Наконец, Джефф порекомендовал подавать оленину к рождественскому столу, если ни одно другое мясо не порадует вас.

Он сказал: «Чрезвычайно богатый по вкусу и насыщенный цвет, оленину можно наслаждаться с крепкими соусами и твердыми травами: в сочетании с правильным балансом вкуса оленина может стать серьезным украшением сезонного шоу.

«Отличительный вкус оленины хорошо сочетается с праздничными фруктовыми ароматами, такими как чернослив, изюм, клюква и абрикосы.

«Если вам нравится рождественский напиток, то просачивание фруктов коньяка в нежном бренди наверняка согреет вашу тарелку.

«Сделайте свою трапезу еще более праздничной, посидив оленину с жареным пастернаком, брюссельской капустой и насыщенным соусом из красного вина».

Для идеального приготовления нарезку оленины хорошего качества требуется всего 20 минут.

Джефф объяснил: «На сильном огне тщательно обжаривайте и жарьте оленину в течение примерно 15 минут и обязательно переверните ее один или два раза.

«Если все сделано правильно, оленина должна быть мягкой на ощупь, с небольшой пружиной при нажатии большим пальцем.

«Если вы стремитесь к восхитительно редкому послевкусию, то ваша оленина перед отдыхом должна иметь внутреннюю температуру 50 градусов по Цельсию».

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