В Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдением

В воскресенье стали известны новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.
Как сообщили "Курьер.Среда" в городском оперативном штабе, за сутки на 31 октября выявили 9 новых заразившихся COVID-19 бердчан. Такой суточный прирост наблюдается четвертый день подряд. Всего же на сегодняшний день с начала пандемии в Бердске зарегистрировано 2738 случаев коронавирусной инфекции.
По информации оперштаба, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1015 горожан. Это своеобразный рекордный показатель - ранее число "подозрительных" не дотягивало до 1000. Больше было только 13 октября - 1077.
Кроме того, еще 229 человек ожидают результатов ПЦР-теста - столько анализов взяли медики за прошедшие сутки.
Выздоровевшими на 31 октября считаются 2548 жителей Бердска. Таким образом, 190 человек в данный момент болеют коронавирусной инфекцией в Бердске.
Как сообщал "Курьер.Среда", Бердская ЦГБ составила график работы поликлиник и пунктов вакцинации на период нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября включительно.