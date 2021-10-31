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Под Новосибирском полицейский распылил газовый баллончик в комнате с задержанным и стал фигурантом уголовного дела

8:38:5310/31/2021
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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении оперативника из Оби.

Полицейский распылил баллончик с газом в комнате с задержанными. Фото: Flickr

30-летний сотрудник полиции из Оби предстанет перед судом за то, что причинил физические страдание задержанным своими действиями.

- Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении 30-летнего оперативного дежурного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), - сообщается на сайте СКР по региону.

Как стало известно из материалов следствия, 22 октября подозреваемый распылил газовый баллон в комнате, где находились задержанные за административные нарушения. В результате действий сотрудника полиции пострадал 33-летний мужчина.

Теперь полицейский стал фигурантом уголовного дела. В ходе допроса оперативник из Оби признал свою вину, следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и его причин.

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наказаниегазовый баллончикзадержанные по административным деламСУ СКР по Новосибирской области
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