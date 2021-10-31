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Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские

7:48:3610/31/2021
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9-летняя скончалась на месте происшествия от полученных травм, 14-летняя умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело против 23-летнего местного жителя.

Две девочки погибли от рук преступника. Одна скончалась в больнице. Фото: Flickr

В Кызыле задержан подозреваемый в убийстве двух девочек. Погибли две сестры, одной было 9 лет, второй - 14. Подозревается в совершении преступления 23-летний мужчина, которого поймали сотрудники полиции. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе следственного управления СКР по республике Тува.

- Сегодня в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома №37/3 по улице Лопсанчапа двух девочек с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а четырнадцатилетняя - позднее в медицинском учреждении, - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело по факту происшествия заведено в отношении уроженца Тес-Хемского района Тувы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Идет расследование дела, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

За преступления против несовершеннолетних теперь будут наказывать строже. В Госдуме одобрили ужесточение законодательства для тех, кто повторно совершает преступление, связанное с насилием в отношении детей. Им грозит пожизненное заключение.

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