Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские

В Кызыле задержан подозреваемый в убийстве двух девочек. Погибли две сестры, одной было 9 лет, второй - 14. Подозревается в совершении преступления 23-летний мужчина, которого поймали сотрудники полиции. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе следственного управления СКР по республике Тува.
- Сегодня в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома №37/3 по улице Лопсанчапа двух девочек с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а четырнадцатилетняя - позднее в медицинском учреждении, - говорится в пресс-релизе.
Уголовное дело по факту происшествия заведено в отношении уроженца Тес-Хемского района Тувы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Идет расследование дела, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
За преступления против несовершеннолетних теперь будут наказывать строже. В Госдуме одобрили ужесточение законодательства для тех, кто повторно совершает преступление, связанное с насилием в отношении детей. Им грозит пожизненное заключение.