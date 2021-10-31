У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя

С нашей Луной в Деве и Меркурием в трине с Юпитером у многих из нас должна быть отличная неделя.
Это такая неделя, когда все идет хорошо. Мы планируем. Мы добиваемся. Мы мечтаем о многом и намереваемся строить планы, основанные на этих мечтах, пишет yourtango.com.
Люди понимают, что мы говорим, когда общаемся, и вероятность недопонимания очень мала.
У нас также Хэллоуин, чтобы начать неделю, и для некоторых это просто лучшее время года.
В начале ноября есть что-то веселое. Мы чувствуем это в воздухе, и для некоторых знаков зодиака это такое свежее чувство, что вдохновляющие идеи не могут не всплывать в нашей голове. Нет ничего невозможного, и все кажется привлекательным.
И какое это удовольствие - иметь поддержку Меркурия в Трине и Юпитере, превращая каждый наш разговор в увлекательный, если не образовательный.
Назовем эту неделю «легкой». Напряжение снизилось, а надежда возросла. Можем ли мы попросить о чем-то еще? И если ваш знак - один из трех, упомянутых ниже, то все, что мы можем сказать, - это «впитайте его». Хорошая.
Знаки зодиака, у которых с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
Близнецы (21 мая - 20 июня):В последние несколько недель вам было тяжело, и, как вы ни старались, вы не смогли найти то место, где, как вы чувствуете, можно просто ... отдохнуть.
Вы были так строги к себе, и даже это начинало чувствовать усталость ... может быть, вы, наконец, перешли черту, заставляя себя чувствовать себя плохо, уже не так уж и интересны для вас.
Эта неделя станет освежающим глотком прохладного воздуха, что-то, что может облегчить ваше беспокойное сердце.
Этому может помочь любовь и сострадание хороших друзей, которых у вас в изобилии.
Вам также может казаться легче просто потому, что вы решили отпустить ненависть к себе. Похоже, вы не так плохи, как вы себя представляли, Близнецы.
Возьмите это позитивное чувство и бегите с ним. Приятной вам недели.
Дева (23 августа - 22 сентября)Поскольку Луна находится в Деве, ее убывающая энергия действует на вас как высвобождение нарастающего давления. Эта неделя хорошо сочетается с вашей личностью.
Вы склонны к резкости и спорам, а это отнимает у вас много энергии.
На этой неделе вы хотите расслабиться, а с Меркурием в трине и Юпитере вы будете более склонны просить пульт, а не начинать ссору с любимым человеком.
Для вас это просто спокойная неделя. Вы можете получить сообщение от старого друга, которое скрасит ваш день.
Что делает эту неделю для Девы отличной, так это то, что вы будете чувствовать себя любимой. Вы не будете судить и никого не критикуете.
По умолчанию услуга, которую вы оказываете другим, - это услуга, которую вы оказываете себе. Наслаждайся своей легкой неделей.
Козерог (22 декабря - 19 января)Что невероятно хорошо в этой неделе, для тебя, Козерога, так это то, что ты, так сказать, распустишь волосы.
Может быть, у вас есть свободное время, или, может быть, вас пригласили на какое-то собрание, но однажды вы приедете. Все ставки сделаны.
Вы оставляете позади свою идеальную трудовую этику и выходите на новую арену, где вы можете быть тем, кем хотите быть. Да, это временно, но, блин, это хорошо.
Эта неделя посвящена побегу и веселью. Все просто кажется «правильным». Вы меньше беспокоитесь о работе и сроках, чем о том, чтобы выглядеть потрясающе в своих последних модных нарядах.
Так что, если все дело в материализме ! Для чего еще весь этот тяжелый труд, как не тратить как маньяк и то и дело легкомысленно? Это ТАКАЯ неделя. Наслаждаться!