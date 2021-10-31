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В ПФР объяснили, как получить пенсию лежащим в больнице и пропадут ли деньги, если пенсионер не успел их забрать

9:25:2410/31/2021
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После 25 числа каждого месяца ведомости на получение пенсий закрываются, а все невыплаченные деньги возвращаются в казначейство.

В ПФР дали разъяснения по порядку получения денег. Фото: Flickr

В Пенсионном фонде России предупредили граждан, которые не могут получить вовремя пенсию из-за сложившихся обстоятельств. На сайте ПФР размещена информация о правилах выплат пенсии для граждан, не успевающих забрать деньги вовремя.

Почта России ежемесячно доставляет денежные выплаты для пенсионеров. Выплатной период продолжается с 5 по 25 число каждого месяца. Если в назначенный день пенсионер не смог получить деньги, он может обратиться в своё почтовое отделение вплоть до 25 числа каждого месяца и получить их лично в почтовом отделении либо через почтальона. Далее ведомости на получение пенсий закрываются, а все невыплаченные деньги возвращаются в казначейство.

- Если пенсионер не смог получить пенсию до 25 числа, его деньги не пропадут. В следующем месяце он получит выплату и за текущий месяц, и за прошедший: за текущий в свою дату доставки, за предыдущий - начиная с 5 числа. Отдельная история – это больные люди, находящиеся на длительном стационарном лечении. Они тоже не могут получить пенсию в положенный срок. В этом случае им следует оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача.

При получении через кредитные организации перечисление пенсии происходит 5, 10, 15, 21 числа, при изменении доставочной организации - максимально приближенно к прежней дате доставки, исходя из сроков выплаты пенсий выбранной кредитной организации, - сообщают на сайте ПФР.

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