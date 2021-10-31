Как ухаживать за посаженными на даче осенью растениями: озимым чесноком, яровым луком, луковичными цветами и плодовыми кустами и деревьями

Несмотря на то, что летний сезон закончился давно, дачные и огородные дела не заканчиваются до сих пор. В ноябре важно ухаживать за растениями, которые были посажены этой осенью. Это касается озимого чеснока, ярового лука, луковичных кустов. Помимо этого, осенью нельзя забывать и о кустарниках и деревьях, которые требуют внимание огородников на протяжении всего года. Все это нужно готовить к зимнему сезону и грядущим морозам.
Что касается лука и чеснока, которые высаживаются осенью, вам необходимо уделить немало внимания. Если вы хотите, чтобы они росли, и урожай был богат, то вам предстоит постоянно добавлять в почву перегной-сыпец и хорошо перепревший компост. Для того, чтобы лук и чеснок набирал нужную массу, необходимо применять азотные удобрения. Для этого хорошо подойдут травяные закваски и куриный помет. Помимо этого, на начальном этапе посадки стоит постоянно поливать грядки.
Плодовые кусты и деревья тоже достаточно требовательны. Для того, чтобы ваши растения не пересохли, вы должны постоянно поливать их. Стоит учесть, что это нужно делать редко и в больших объемах. Не забудьте побелить стволы всех жителей вашего сада, чтобы их не тревожили паразиты. Деревья можно накрыть сеткой или обмотать ствол поролоном, и их не потревожат грызуны. Обрежьте все кончики веток кустарников для того, чтобы они не потеряли за холодное время года свои плоды.
Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее узнать о том, какие растения высаживают в ноябре, а также как и когда сделать это правильно.