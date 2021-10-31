Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области

8:17:1910/31/2021
0

В ковидных госпиталях региона сейчас лежат 3444 пациента, среди них 47 детей. Это те больные, у которых подтвержден диагноз, а также "подозреваемые". 

340 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за последние сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдением

В Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдениемНеобычные постковидные симптомы у заразившихся индийским штаммом «дельта» обнаружили врачиЕщё 175 новости

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области обнародовал оперативный штаб 31 октября.

За минувшие сутки в региона обнаружили 340 новых случаем заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии (с марта 2020 года) выявили  70 967 заболевших коронавирусом, в их числе 6814 - дети.

Избавились от коронавирусной инфекции после лечения за прошедшие сутки 49 жителей Новосибирской области, всего вылечились 53 884 человек.

По информации оперштаба, за последние 24 часа скончались 14 пациентов, которым был поставлен диагноз "коронавирус".

Ушли из жизни мужчины в возрасте 55 лет, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 71 год, 78 лет, 83 года и женщины в возрасте 45 лет, 58 лет, 69 лет, 71 год, 75 лет, 76 лет, 85 лет. За все время пандемии в регионе от коронавируса умерли 3380 человек, уточнили в оперативном штабе.

В ковидных госпиталях области сейчас лежат 3444 пациента, среди них 47 детей. Это те больные, у которых подтвержден диагноз, а также "подозреваемые".

В реанимации в настоящее время находятся 306 тяжелых больных, в том числе 55  пациентов, подключенных к ИВЛ.

Стало известно, что на 31 октября в Новосибирской области жители сдали 2 739 986 тестов для определения своего ковид-статуса.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом. И теперь общее число заболевших бердчан составляет 2728.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
диагнозскончалиськоронавирусчисло заболевшихзараженияоперштаб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пятая волна коронавируса будет еще страшнее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области
8:17:19 10/31/2021
От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области
Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские
7:48:36 10/31/2021
Тела двух убитых девочек-сестер нашли в Кызыле: Подозреваемого поймали полицейские
В Томске скончалась старушка, за которой ухаживал переодевшийся медиком и тайно пробравшийся в ковидный госпиталь внук
7:26:45 10/31/2021
В Томске скончалась старушка, за которой ухаживал переодевшийся медиком и тайно пробравшийся в ковидный госпиталь внук
У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
7:26:11 10/31/2021
У трех знаков зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года будет отличная неделя
Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию
7:19:09 10/31/2021
Какую вакцину ставить онкологическим больным: через какой срок после лучевой и химиотерапии, когда делать ревакцинацию
«Игра в кальмара»: новый суперсериал Netflix. О чем сериал и где можно посмотреть?
7:17:24 10/31/2021
«Игра в кальмара»: новый суперсериал Netflix. О чем сериал и где можно посмотреть?
БердскВ Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдением
7:03:53 10/31/2021
В Бердске выявили 1015 подозрительных по коронавирусу жителей на 31 октября. Они находятся под наблюдением
Прогноз магнитных бурь зимой 2021-2022: даты геоударов в декабре, январе и феврале
7:00:28 10/31/2021
Прогноз магнитных бурь зимой 2021-2022: даты геоударов в декабре, январе и феврале
У трех знаков зодиака 31 октября 2021 года будет тяжелый день
6:46:12 10/31/2021
У трех знаков зодиака 31 октября 2021 года будет тяжелый день
МХАТ отменил спектакль с участием Бузовой - билеты не покупают
6:27:58 10/31/2021
МХАТ отменил спектакль с участием Бузовой - билеты не покупают