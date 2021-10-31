От коронавируса умерла 45-летняя женщина и еще 13 пациентов за сутки на 31 октября в Новосибирской области

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области обнародовал оперативный штаб 31 октября.
За минувшие сутки в региона обнаружили 340 новых случаем заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии (с марта 2020 года) выявили 70 967 заболевших коронавирусом, в их числе 6814 - дети.
Избавились от коронавирусной инфекции после лечения за прошедшие сутки 49 жителей Новосибирской области, всего вылечились 53 884 человек.
По информации оперштаба, за последние 24 часа скончались 14 пациентов, которым был поставлен диагноз "коронавирус".
Ушли из жизни мужчины в возрасте 55 лет, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 71 год, 78 лет, 83 года и женщины в возрасте 45 лет, 58 лет, 69 лет, 71 год, 75 лет, 76 лет, 85 лет. За все время пандемии в регионе от коронавируса умерли 3380 человек, уточнили в оперативном штабе.
В ковидных госпиталях области сейчас лежат 3444 пациента, среди них 47 детей. Это те больные, у которых подтвержден диагноз, а также "подозреваемые".
В реанимации в настоящее время находятся 306 тяжелых больных, в том числе 55 пациентов, подключенных к ИВЛ.
Стало известно, что на 31 октября в Новосибирской области жители сдали 2 739 986 тестов для определения своего ковид-статуса.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом. И теперь общее число заболевших бердчан составляет 2728.