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«Опасное Средневековье»: Собчак оценила уголовное дело о «голом» фото на фоне Исаакиевского собора

10:32:2710/31/2021
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Телеведущая полагает, что оскорбленные чувства верующих расширили диапазон до памятников и музеев.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Фото: Pixabay

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала «опасным Средневековьем» ситуацию с возбуждением уголовного дело об оскорблении чувств верующих, фигуранткой которого стала жительница Санкт-Петербурга, опубликовавшая фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.

- Какое-то уже опасное Средневековье — когда сажали на двушечку Pussy Riot, в обществе была острая дискуссия, «нужно ли сажать за танцы на амвоне». И десяти лет не прошло, а как сместился компас, как видоизменился вопрос. Теперь это «нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия». Просто небесное ГКЧП, — отметила знаменитость.

Как пояснила Собчак, Исаакиевский собор не принадлежит РПЦ, а является музеем. Оскорбленные чувства верующих немного расширили свой диапазон до памятников, что является опасной тенденцией для России.

Как сообщал "Курьер.Среда", 31-летняя жительница Северной столицы стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Она сделала снимок с обнаженной частью тела на фоне Исаакиевского собора. Как считают следователи, девушка сделала скандальное фото умышленно и разослала в соцсети. Подозреваемую могут осудить на срок до 1 года.

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