Причины отравления российских туристов в Египте назвали пострадавшие и опровергли данные о закрытии отеля

В египетском курорте Хургада туристов целым семьями перевозят в местную больницу в связи с массовым отравлением. Причиной инцидента могла стать водопроводная вода и антисанитарные условия, царящие в отеле. Об этом рассказала одна из пострадавших.
- У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело против отеля из-за антисанитарных условий, — пояснила она для издания "Бизнес Online" .
Как рассказала пострадавшая, незадолго до появления симптомов отравления она умывалась и полоскала рот водопроводной водой.
30 октября стало известно о массовом отравлении в одном из отелей Хургады. В больницах находятся 40 постояльцев AMC Royal, которая теперь закрыта на некоторое время для выяснения причин происшествия. Туристов переселяют в другие гостиницы.
Российское консульство выясняет подробности инцидента.
В воскресенье стало известно, что врачи собираются выписать из больницы отравившихся российских туристов.
"Всех сегодня (31 октября) должны выписать из больницы. 40 человек отравились в отеле AMC Royal", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства РФ в Каире Илью Водянова.
При этом сами пострадашие утверждают, что отель продолжает работать как ни в чем не бывало, а отдыхающих оттуда не расселяют.
-Расселение нам в отеле не предлагали. Также мы не видели, чтобы расселяли других туристов. Зато видели в отеле полицию, — сообщила "Известиям" Светлана.
Она пожаловалась, что посуду в ресторане отеля моют отвратительно, еда не вкусная. Россиянка предположила, люди отравились из-за продуктов, которыми кормят в гостинице.
Светлана обратилась в отельный медпункт за справкой о том, что ее высокая температура не связана с коронавирусом - документ нужен для возвращения в Россию.
На кадрах из AMC Royal видно, что отель функционирует - в холле сидят туристы, ресторан продолжает кормить постояльцев.