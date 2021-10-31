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Причины отравления российских туристов в Египте назвали пострадавшие и опровергли данные о закрытии отеля

9:11:1510/31/2021
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Массовое отравление российских туристов в Хургаде  произошло из-за антисанитарии в гостинице. 40 постояльцев должны выписать из больницы 31 октября.

В Хургаде туристов переселяют из гостиницы, где отравились люди. Фото: AP Photo / Muhamed Sabry

В египетском курорте Хургада туристов целым семьями перевозят в местную больницу в связи с массовым отравлением. Причиной инцидента могла стать водопроводная вода и антисанитарные условия, царящие в отеле. Об этом рассказала одна из пострадавших.

- У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело против отеля из-за антисанитарных условий, — пояснила она для издания "Бизнес Online" .

Как рассказала пострадавшая, незадолго до появления симптомов отравления она умывалась и полоскала рот водопроводной водой.

30 октября стало известно о массовом отравлении в одном из отелей Хургады. В больницах находятся 40 постояльцев AMC Royal, которая теперь закрыта на некоторое время для выяснения причин происшествия. Туристов переселяют в другие гостиницы.

Российское консульство выясняет подробности инцидента.

В воскресенье стало известно, что врачи собираются выписать из больницы отравившихся российских туристов.
"Всех сегодня (31 октября) должны выписать из больницы. 40 человек отравились в отеле AMC Royal", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства РФ в Каире Илью Водянова.

При этом сами пострадашие утверждают, что отель продолжает работать как ни в чем не бывало, а отдыхающих оттуда не расселяют.

-Расселение нам в отеле не предлагали. Также мы не видели, чтобы расселяли других туристов. Зато видели в отеле полицию, — сообщила "Известиям" Светлана.

Она пожаловалась, что посуду в ресторане отеля моют  отвратительно, еда не вкусная. Россиянка предположила, люди отравились из-за продуктов, которыми кормят в гостинице.

Светлана обратилась в отельный медпункт за справкой о том, что ее высокая температура не связана с коронавирусом - документ нужен для возвращения в Россию.

На кадрах из AMC Royal видно, что отель функционирует - в холле сидят туристы, ресторан продолжает кормить постояльцев.

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отельотравлениеантисанитариятуристы
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