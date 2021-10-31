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В Кузбассе в одной квартире постоянно умирали старики - в многоэтажке открыли дом престарелых

11:10:0910/31/2021
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Следствию предстоит  выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев.

Нелегальный дом престарелых найден в Кузбассе. Фото: Pixabay

В одной и той же квартире Новокузнецка умерли уже несколько пожилых людей, оказалось, что в жилом многоквартирном доме организован дом престарелых.

Сотрудники СКР по Кемеровской области сообщили, что проведена доследственная проверка после сообщения в СМИ об организации дома престарелых в Орджоникидзевском районе города.

- В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию. Следствию предстоит  выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала, - сообщили в региональном управлении СК.

О нелегальных домах, где проживают престарелые люди становится известно после происшествий, которые там происходят. Очень часто предприимчивые граждане берут деньги за содержание пожилых, но не могут предоставить надлежащий уход и обслуживание. Периодически поступают сообщения о возгораниях в таких приютах и о гибели пожилых людей, после чего оказывается, что там был дом престарелых.

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