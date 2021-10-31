В Кузбассе в одной квартире постоянно умирали старики - в многоэтажке открыли дом престарелых

В одной и той же квартире Новокузнецка умерли уже несколько пожилых людей, оказалось, что в жилом многоквартирном доме организован дом престарелых.
Сотрудники СКР по Кемеровской области сообщили, что проведена доследственная проверка после сообщения в СМИ об организации дома престарелых в Орджоникидзевском районе города.
- В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию. Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала, - сообщили в региональном управлении СК.
О нелегальных домах, где проживают престарелые люди становится известно после происшествий, которые там происходят. Очень часто предприимчивые граждане берут деньги за содержание пожилых, но не могут предоставить надлежащий уход и обслуживание. Периодически поступают сообщения о возгораниях в таких приютах и о гибели пожилых людей, после чего оказывается, что там был дом престарелых.