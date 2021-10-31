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В Новосибирске наказали опоздавших на смертельное ДТП полицейских: Кто был за рулем Lexus RX330 так и не установили

11:25:4810/31/2021
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Автомобиль врезался в стол, в результате чего погиб пассажир. Оставшийся в живых заявил, что вел машину погибший.

Ночная авария, когда "Лексус" врезался в столб, осталась без выявленного виновного из-за опоздания инспекторов. Фото: Pixabay

В главке МВД по Новосибирской области сообщили, что была проведена проверка по поводу действий экипажа ДПС, приехавшего на место смертельной аварии с часовым опозданием.

Трагедия произошла 5 апреля 2021 года в 12 часов ночи. Лексус RX330 наехал на столб, в результате погиб пассажир, который на момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.

Второй пассажир был госпитализирован, по версии следователей, именно он и находился за рулем, но доказательства не были собраны вовремя.

Сообщается, что предполагаемый виновник ДТП вел себя неадекватно, он убеждал очевидцев, что погибший находился за рулем машины. К тому же мужчина был пьян.

Через час после ДТП на место прибыли сотрудники ДПС, когда там уже находились бойцы Росгвардии, медики и пожарные. Утром инспекторы доложили, что водитель не был установлен на месте. В региональном управлении МВД их проверили и наказали.

- В установленные сроки в отношении сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники... привлечены к дисциплинарной ответственности‎‎, — сообщили в пресс-службе полиции HГС.

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